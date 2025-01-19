В приморскую проблему вмешался Бастрыкин

Posted 19 января, 00:55
Published 19 января, 00:55
Modified 19 января, 00:57
Updated 19 января, 00:57
Согласно имеющейся информации, в следственном комитете организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву доложить о результатах проверки и принятом решении.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Напомним, что информация о ненадлежащем состоянии школы ранее появились в Сети. Люди жаловались на обсыпающуюся штукатурку и трещины. В итоге 17 января прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в образовательном учреждении действительно есть проблема — трещина на потолке на втором этаже.
Директору школы вынесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства, а учеников временно перевели на дистанционное обучение. Позже специалисты проведут подробный анализ помещений.