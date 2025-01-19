В приморскую проблему вмешался Бастрыкин

Напомним, что информация о ненадлежащем состоянии школы ранее появились в Сети. Люди жаловались на обсыпающуюся штукатурку и трещины. В итоге 17 января прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в образовательном учреждении действительно есть проблема — трещина на потолке на втором этаже.