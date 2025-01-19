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Posted 19 января, 04:17

Published 19 января, 04:17

Modified 19 января, 04:17

Updated 19 января, 04:17

Необычайное потепление зафиксировано в Приморском крае

Выше климатических норм: необычайное тепло распространяется по Приморью — видео

19 января 2025, 04:17
Фото: vostokmedia.com.

Необычайное потепление зафиксировано в Приморском крае

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Погода
Неожиданно, но факт, — в Приморском крае стало по-весеннему тепло, несмотря на январь в календаре. Плюсовая температура вплоть до +5°C стала неожиданностью для Крещения.

Для некоторых жителей региона наступили идеальные январские выходные. Большая часть края ощущает небывалое тепло, — столбики термометров устремились ввысь к нулю. Более того, во многих районах распространилась плюсовая температура. В Спасске-Дальнем снег исчезает на глазах, делятся горожане.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что в муниципалитете действительно стало необычайно тепло. Автомобилист показал, сколько градусов по Цельсию было зафиксировано в обед на панели машины. Крещенские морозы отступили окончательно, — в городе +5 °C.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается нестандартно теплая погода. Но для некоторых оттепель в день Крещения стала неожиданностью.

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