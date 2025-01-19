Выше климатических норм: необычайное тепло распространяется по Приморью — видео

Posted 19 января, 04:17
Published 19 января, 04:17
Modified 19 января, 04:17
Updated 19 января, 04:17
Для некоторых жителей региона наступили идеальные январские выходные. Большая часть края ощущает небывалое тепло, — столбики термометров устремились ввысь к нулю. Более того, во многих районах распространилась плюсовая температура. В Спасске-Дальнем снег исчезает на глазах, делятся горожане.
Стоит отметить, что в муниципалитете действительно стало необычайно тепло. Автомобилист показал, сколько градусов по Цельсию было зафиксировано в обед на панели машины. Крещенские морозы отступили окончательно, — в городе +5 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается нестандартно теплая погода. Но для некоторых оттепель в день Крещения стала неожиданностью.