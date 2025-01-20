vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 10:30

Published 20 января, 10:30

Modified 20 января, 10:30

Updated 20 января, 10:30

+1°C — «весна в январе» не покидает в Приморье — синоптики о погоде на завтра в крае

+1°C — «весна в январе» не покидает в Приморье — синоптики о погоде на завтра в крае

20 января 2025, 10:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 21 января, погода в Приморье будет определяться антициклоном ночью и полем пониженного давления днем. Ожидается, что осадков не будет.

Ветер будет дуть с севера, умеренно. Температура воздуха ночью составит от -8 до -30°C, а днем — от -10 до +1°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке будет переменная облачность. Ночью температура опустится до -9…-11°C, а днем поднимется до 0…-2°C. Ветер ночью будет сильным, а днем станет умеренным и сменит направление на юго-восточное.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до -18…-20°C, а днем поднимется до -1…-3°C. Ветер будет слабым до умеренного.

Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ночью температура составит -9…-11°C, а днем поднимется до +1…+3°C. Ветер здесь также будет слабым до умеренного.

#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Ветер#Приморский край#Синоптики#Приморье#Облачность#Антициклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика