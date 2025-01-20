+1°C — «весна в январе» не покидает в Приморье — синоптики о погоде на завтра в крае

Posted 20 января, 10:30
Published 20 января, 10:30
Modified 20 января, 10:30
Updated 20 января, 10:30
Ветер будет дуть с севера, умеренно. Температура воздуха ночью составит от -8 до -30°C, а днем — от -10 до +1°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке будет переменная облачность. Ночью температура опустится до -9…-11°C, а днем поднимется до 0…-2°C. Ветер ночью будет сильным, а днем станет умеренным и сменит направление на юго-восточное.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до -18…-20°C, а днем поднимется до -1…-3°C. Ветер будет слабым до умеренного.
Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ночью температура составит -9…-11°C, а днем поднимется до +1…+3°C. Ветер здесь также будет слабым до умеренного.