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Posted 20 января, 04:40

Published 20 января, 04:40

Modified 20 января, 04:42

Updated 20 января, 04:42

Снос незаконных строений и рекламы ведётся во Владивостоке на регулярной основе

Автостоянку во Владивостоке уничтожили по поручению мэра города

20 января 2025, 04:40
Фото: vl_sgt.

Снос незаконных строений и рекламы ведётся во Владивостоке на регулярной основе

Сюжет
Благоустройство
Внешний облик Владивостока должен соответствовать его статусу — столицы ДФО, города современного, комфортного, молодого и яркого. Глава города Константин Шестаков держит под личным контролем вопросы освобождения города от незаконных строений, рекламы, всевозможного хлама.

Специалисты МБУ «Содержание городских территорий» регулярно проводят демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, гаражей, шлагбаумов, а также вывозят брошенные во дворах автомобили, убирают свалки из покрышек, которые устраивают несознательные предприниматели.

С начала года во Владивостоке вывезли более 600 незаконных гаражей, контейнеров и торговых объектов. Кроме того, специалисты убрали свыше 2 700 погонных метров различных ограждений и более 250 рекламных конструкций.

Глава Владивостока Константин Шестаков неоднократно подчёркивал, как важно поддерживать чистоту и красоту в городе, причём неважно, идёт ли речь об историческом центре столицы ДФО или его «спальных микрорайонах».

На днях специалисты «СГТ» завершили начатый ещё в декабре демонтаж незаконной автостоянки в районе дома №50 на улице Луговой.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: было демонтировано более 220 метров ограждений, 30 квадратных метров конструкций. С места стоянки вывезли шлагбаум, ворота и другие элементы инфраструктуры, а также будки охранников, навесы и так далее.

Фото: vlc.ru

После того как автостоянка была ликвидирована, специалисты «СГТ» привели территорию в порядок: убрали строительный мусор и автопокрышки (они отправлены на переработку).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт планомерная очистка Владивостока от хлама.

Ваша участь — демонтаж: шлагбаумы, гаражи и прочие конструкции сносят во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Константин Шестаков#Снос#Приморский край
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