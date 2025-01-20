Автостоянку во Владивостоке уничтожили по поручению мэра города

Posted 20 января, 04:40
Published 20 января, 04:40
Modified 20 января, 04:42
Updated 20 января, 04:42
Специалисты МБУ «Содержание городских территорий» регулярно проводят демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, гаражей, шлагбаумов, а также вывозят брошенные во дворах автомобили, убирают свалки из покрышек, которые устраивают несознательные предприниматели.
С начала года во Владивостоке вывезли более 600 незаконных гаражей, контейнеров и торговых объектов. Кроме того, специалисты убрали свыше 2 700 погонных метров различных ограждений и более 250 рекламных конструкций.
Глава Владивостока Константин Шестаков неоднократно подчёркивал, как важно поддерживать чистоту и красоту в городе, причём неважно, идёт ли речь об историческом центре столицы ДФО или его «спальных микрорайонах».
На днях специалисты «СГТ» завершили начатый ещё в декабре демонтаж незаконной автостоянки в районе дома №50 на улице Луговой.
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: было демонтировано более 220 метров ограждений, 30 квадратных метров конструкций. С места стоянки вывезли шлагбаум, ворота и другие элементы инфраструктуры, а также будки охранников, навесы и так далее.
После того как автостоянка была ликвидирована, специалисты «СГТ» привели территорию в порядок: убрали строительный мусор и автопокрышки (они отправлены на переработку).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт планомерная очистка Владивостока от хлама.