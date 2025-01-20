Более 49 тысяч жителей Хабаровского края воспользовались льготными авиаперелетами

По второй программе молодые люди и пенсионеры могут приобрести билеты в половину стоимости от действующих тарифов вне зависимости от количества перелетов. Скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы. В прошлом году этой возможностью воспользовалось более 8 тысяч пассажиров.