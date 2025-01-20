Более 49 тысяч жителей Хабаровского края воспользовались льготными авиаперелетами

Posted 20 января, 03:49
Published 20 января, 03:49
Modified 20 января, 03:51
Updated 20 января, 03:51
В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что правительством Хабаровского края для жителей установлены две льготные программы по пассажирским авиаперевозкам.
По первой программе перелеты выполняются для постоянно проживающего населения шести северных муниципальных образований края: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, района имени Полины Осипенко и Охотского округа. Для них предусмотрена фиксированная стоимость перелета в размере 4,5 тысячи рублей на взрослого пассажира и 3 тысячи рублей на ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. Обслуживание по этому тарифу распространяется на 4 перелета в год. За 2024 год программой воспользовались порядка 41 тысячи пассажиров.
По второй программе молодые люди и пенсионеры могут приобрести билеты в половину стоимости от действующих тарифов вне зависимости от количества перелетов. Скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы. В прошлом году этой возможностью воспользовалось более 8 тысяч пассажиров.
— В рамках реализации флагманского направления развития «Край комфортного проживания» пассажирооборот на внутрирегиональных рейсах достиг показателя в 100 тысяч человек в год. Реализация программ льготных авиаперелетов является одним из ключевых звеньев по его достижению. В этом году полетная программа на местных воздушных линиях увеличена на 255 рейсов, по большей части из них тоже возможно воспользоваться льготным перелетом. Доступность перевозок позволяет повысить качество жизни населения, — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Льготные билеты можно приобрести в кассах авиакомпаний, уполномоченных агентов, а также на сайтах авиакомпаний, предоставив обосновывающие документы. Для пассажиров также действует онлайн-регистрация.