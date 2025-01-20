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Posted 20 января, 03:31

Published 20 января, 03:31

Modified 20 января, 03:57

Updated 20 января, 03:57

Подснежники заметили в январе в Приморском крае

Чудо или новая аномалия? Цветы распустились в Приморье в январе — видео

20 января 2025, 03:31
Фото: 1MI.

Подснежники заметили в январе в Приморском крае

Сюжет
Погода
Резкое потепление преподнесло сюрприз жителям Приморья. Бутоны цветов заметили в лесу, несмотря на мороз. Жители удивились своей находке.

В Приморье зафиксировано удивительное природное явление: в январе начали цвести подснежники. Это произошло во Врангеле, где под снежным покровом появились первые цветы, известные как адонисы.

Их расцвет считают символом весны. В этом году они появились неожиданно рано, несмотря на холода. Местные жители и экологи отмечают, что такие ранние цветения могут быть связаны с аномально теплой погодой в регионе.

Видео: ussur_mikh_kray.

Согласно наблюдениям, в этом году в Приморье наблюдается необычно мягкая зима, что приводит к активизации растительности. Цветы, распустившиеся из-под прошлогодних листьев, радуют глаз и вызывают интерес у фотографов и любителей природы.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аномально теплой погоде в Приморском крае.

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