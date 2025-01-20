Чудо или новая аномалия? Цветы распустились в Приморье в январе — видео

Posted 20 января, 03:31
Published 20 января, 03:31
Modified 20 января, 03:57
Updated 20 января, 03:57
В Приморье зафиксировано удивительное природное явление: в январе начали цвести подснежники. Это произошло во Врангеле, где под снежным покровом появились первые цветы, известные как адонисы.
Их расцвет считают символом весны. В этом году они появились неожиданно рано, несмотря на холода. Местные жители и экологи отмечают, что такие ранние цветения могут быть связаны с аномально теплой погодой в регионе.
Согласно наблюдениям, в этом году в Приморье наблюдается необычно мягкая зима, что приводит к активизации растительности. Цветы, распустившиеся из-под прошлогодних листьев, радуют глаз и вызывают интерес у фотографов и любителей природы.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аномально теплой погоде в Приморском крае.