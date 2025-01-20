Дмитрий Демешин: Хабаровский край — один из лидеров развития Дальнего Востока

— Мы традиционно собираемся с главами регионов, руководством министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, институтов развития, чтобы посмотреть, всё ли мы делаем правильно, всегда ли наша работа соответствует существующим вызовам и ситуации, в которой сегодня находится страна. Я прошу всех присутствующих никогда не забывать о том, что в нашей ответственности находится задачи по улучшению качества жизни 10,5 млн граждан Российской Федерации на Дальнем Востоке и в Арктике. Работать в тот период времени, в который мы сейчас живём, надо не просто хорошо, а очень хорошо, — открыл совещание Юрий Трутнев.