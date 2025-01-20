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Posted 20 января, 03:11

Published 20 января, 03:11

Modified 20 января, 03:12

Updated 20 января, 03:12

Дмитрий Демешин: Хабаровский край — один из лидеров развития Дальнего Востока

Дмитрий Демешин: Хабаровский край — один из лидеров развития Дальнего Востока

20 января 2025, 03:11
Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие «январских слушаниях» — двухдневном выездном совещании, посвящённом подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2024 году под председательством вице-премьера — полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

— Мы традиционно собираемся с главами регионов, руководством министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, институтов развития, чтобы посмотреть, всё ли мы делаем правильно, всегда ли наша работа соответствует существующим вызовам и ситуации, в которой сегодня находится страна. Я прошу всех присутствующих никогда не забывать о том, что в нашей ответственности находится задачи по улучшению качества жизни 10,5 млн граждан Российской Федерации на Дальнем Востоке и в Арктике. Работать в тот период времени, в который мы сейчас живём, надо не просто хорошо, а очень хорошо, — открыл совещание Юрий Трутнев.

Руководители одиннадцати субъектов ДФО, в том числе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, доложили заместителю Председателя Правительства РФ — полномочному представителю Президента РФ о развитии регионов.

— Хабаровский край — один из лидеров развития Дальнего Востока. По ряду экономических показателей в 2024 году регион превысил среднероссийские значения — по индексу промышленного производства, грузообороту транспорта, объему строительных работ, инвестициям в основной капитал, — отметил Дмитрий Демешин в ходе своего доклада.

По итогам прошедшего года объём валового регионального продукта Хабаровского края составил 1 триллион 347 миллиардов рублей, что составляет 103,7 процента по отношению к показателю 2023 года. При этом положительная динамика зафиксирована по всем пяти базовым отраслям экономики: промышленности (107,4%), строительству (110,9%), транспорту (101,0%), торговле (108,5%) и сельскому хозяйству (100,7%). Собственные доходы бюджета выросли за год на 20 процентов.

Хабаровский край вошёл в четвёрку лидеров в ДФО по темпам роста инвестиций в основной капитал. По темпам роста инвестиций в основной капитал. За девять месяцев 2024 года объем капиталовложений составил 400 миллиардов рублей (146%). По итогам года ожидается результат в более чем 523 миллиарда рублей.

В числе лучших регион и по темпам роста промышленного производства — наряду с Якутией, Бурятией и Приморьем.

Дмитрий Демешин подчеркнул в своём докладе, что в Хабаровском крае уделяется особое внимание достижению технологического суверенитета. Этому способствует, в частности, бренд «Сделано в Хабаровском крае», который гарантирует качество произведенной продукции.

Один из главных показателей социального-экономического развития Дальнего Востока — повышение качества жизни граждан. Добиться этого планируется в том числе путём улучшения городской среды. Так, в настоящее время идёт реализация мастер-планов 25 дальневосточных городов, в том числе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

— Мастер-планы городов — один из важнейших факторов, которые влияют на самочувствие нашего населения. На 2025 год к завершению у нас планируется 11 объектов. Среди ключевых — Тепломагистраль-35, дамба Южного округа, детсад в микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске. В Комсомольске-на-Амуре — набережная, инновационный центр «Эвристика», объекты инженерной защиты, — отметил Дмитрий Демешин.

Губернатор добавил, что в рамках мастер-планов предусмотрены новые инвестиционные проекты, которые, в частности, касаются развития острова Большой Уссурийский и создания финансово-делового центра «Хабаровск-Сити».

Отдельный блок совещания был посвящён вопросам военно-патриотического воспитания, предоставления дополнительных социальных гарантий и льгот участникам СВО и членам их семей.

Дмитрий Демешин сообщил, что в Хабаровском крае действует 35 соответствующих мер поддержки.

— Эти меры направлены на то, чтобы каждый участник специальной военной операции, член семьи военнослужащего чувствовал себя комфортно и защищенно, — подчеркнул глава региона.

Для нужд СВО Хабаровский край производит беспилотники, багги, самоходные тележки и другую продукцию. Создан и работает научно-технический центр.

— В завершение еще раз повторю — от качества нашей общей работы зависит жизнь и благополучие 10,5 миллиона жителей Дальнего Востока и Арктики, развитие этих огромных территорий. Надо с уважением относиться к доверию людей и доверию Президента, — подытожил Юрий Трутнев.
#Хабаровский край
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