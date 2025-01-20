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Posted 20 января, 03:00

Published 20 января, 03:00

Modified 20 января, 03:02

Updated 20 января, 03:02

В Приморском крае возобновили строительство трассы Владивосток — Находка

Дорожники Приморского края возобновили строительство трассы Владивосток — Находка

20 января 2025, 03:00
Фото: primorskyru.

В Приморском крае возобновили строительство трассы Владивосток — Находка

Сюжет
Дороги
Даже в новогодние праздники дорожные службы Приморского края не прекращали свою работу — очищали трассы от снега и наледи, обрабатывали их противогололедными составами. А сразу после праздников возобновилось и дорожное строительство.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: в первую очередь были возобновлены работы по строительству новой скоростной трассы, которая свяжет Владивосток с Находкой.

— В данный момент подрядчик — «Трансстроймеханизация» — ведёт работы по устройству инженерной защиты земляного полотна на участке в обход Смоляниново, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Будут построены три моста, пять путепроводов и одна развязка.
Видео: primorskyru.

В Ханкайском округе приводят в порядок три с половиной километра дороги к селу Пархоменко, которая пострадала из-за летнего удара стихии. Здесь трудятся пять самосвалов, два бульдозера, два экскаватора, автогрейдер и каток.

Активно ведётся и строительство съезда с трассы Седанка-Патрокл в районе Зеленого угла. Подрядчик собирает железобетонные трубы, занимается отсыпкой насыпи. В целом
Всего специалистам предстоит отсыпать более 90 тысяч кубометров насыпи.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что в 2025 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» сменит проект «Инфраструктура для жизни». По нему уже заключили контракты на ремонт 13 участков автомобильных дорог протяженностью больше 110 километров и 16 мостов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как губернатор Приморья и глава Владивостока проверили ремонт ливневой канализации в столице ДФО.

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#Новости#Видео#Дороги#Приморский край#Авто#Дорожное строительство
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