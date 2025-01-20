Дорожники Приморского края возобновили строительство трассы Владивосток — Находка

Posted 20 января, 03:00
Published 20 января, 03:00
Modified 20 января, 03:02
Updated 20 января, 03:02
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: в первую очередь были возобновлены работы по строительству новой скоростной трассы, которая свяжет Владивосток с Находкой.
— В данный момент подрядчик — «Трансстроймеханизация» — ведёт работы по устройству инженерной защиты земляного полотна на участке в обход Смоляниново, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Будут построены три моста, пять путепроводов и одна развязка.
В Ханкайском округе приводят в порядок три с половиной километра дороги к селу Пархоменко, которая пострадала из-за летнего удара стихии. Здесь трудятся пять самосвалов, два бульдозера, два экскаватора, автогрейдер и каток.
Активно ведётся и строительство съезда с трассы Седанка-Патрокл в районе Зеленого угла. Подрядчик собирает железобетонные трубы, занимается отсыпкой насыпи. В целом
Всего специалистам предстоит отсыпать более 90 тысяч кубометров насыпи.
Также в пресс-службе ведомства сообщили, что в 2025 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» сменит проект «Инфраструктура для жизни». По нему уже заключили контракты на ремонт 13 участков автомобильных дорог протяженностью больше 110 километров и 16 мостов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как губернатор Приморья и глава Владивостока проверили ремонт ливневой канализации в столице ДФО.