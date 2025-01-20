Дорожники Приморского края возобновили строительство трассы Владивосток — Находка

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что в 2025 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» сменит проект «Инфраструктура для жизни». По нему уже заключили контракты на ремонт 13 участков автомобильных дорог протяженностью больше 110 километров и 16 мостов.