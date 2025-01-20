Два ДТП подряд: жуткая пробка собралась в центре Владивостока — видео

Сразу четыре автомобиля угодили в дорожное происшествие на центральной улице краевой столицы. На подъеме по Суханова внедорожник и универсал не поделили дорогу и перекрыли полосу. Чуть дальше, — примерно в ста метрах, — приключилось еще одно ДТП.