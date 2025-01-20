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Posted 20 января, 01:46

Published 20 января, 01:46

Modified 20 января, 01:48

Updated 20 января, 01:48

Из-за двух аварий одна из центральных улиц стоит «колом» во Владивостоке

Два ДТП подряд: жуткая пробка собралась в центре Владивостока — видео

20 января 2025, 01:46
Фото: vostokmedia.com.

Из-за двух аварий одна из центральных улиц стоит «колом» во Владивостоке

Сюжет
Автомобили
Сразу несколько машин попали в непростую ситуацию во Владивостоке. К слову, из-за нее страдает множество автомобилистов города.

Сразу четыре автомобиля угодили в дорожное происшествие на центральной улице краевой столицы. На подъеме по Суханова внедорожник и универсал не поделили дорогу и перекрыли полосу. Чуть дальше, — примерно в ста метрах, — приключилось еще одно ДТП.

Видео: vostokmedia.com.

Судя по кадрам, ситуация на данном участке осложнена из-за непредвиденных препятствий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение двух легковушек произошло перед важной автомобильной развязкой в дальневосточной столице. ДТП растянулось на одной полосе из трех около поворота.

«Вовремя проехала»: ДТП около важной авторазвязки случилось во Владивостоке — видео
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