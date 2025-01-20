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Posted 20 января, 04:26

Published 20 января, 04:26

Modified 20 января, 04:28

Updated 20 января, 04:28

Жуткое ДТП с участием двух автомобилей попало на камеру в Приморском крае

Две машины улетели в кювет на трассе: серьезная авария попала на камеру в Приморье

20 января 2025, 04:26
Фото: Изображение Midjourney.

Жуткое ДТП с участием двух автомобилей попало на камеру в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Серьезная авария случилась на перевале в Партизанском районе Приморья. Очевидцы сообщают, что в ДТП могли пострадать люди.

На боцовском перевале в Партизанском районе произошло ДТП: два автомобиля оказались в кювете.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Очевидцы сообщают, что авария произошла 20 января утром, на место происшествия оперативно вызвали службы экстренной помощи.

Видео: ussur_mikh_kray.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, что и привело к инциденту.

В данный момент все обстоятельства происшествия выясняют. Официальных комментариев насчёт случившегося не поступало.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на трассе в Приморском крае.

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