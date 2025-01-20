Две машины улетели в кювет на трассе: серьезная авария попала на камеру в Приморье

Posted 20 января, 04:26
Published 20 января, 04:26
Modified 20 января, 04:28
Updated 20 января, 04:28
На боцовском перевале в Партизанском районе произошло ДТП: два автомобиля оказались в кювете.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
Очевидцы сообщают, что авария произошла 20 января утром, на место происшествия оперативно вызвали службы экстренной помощи.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, что и привело к инциденту.
В данный момент все обстоятельства происшествия выясняют. Официальных комментариев насчёт случившегося не поступало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на трассе в Приморском крае.