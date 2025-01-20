ДВФУ опубликовал правила приема для поступающих в 2025 году

Был расширен перечень Индивидуальных достижений, за которые можно получить до 10 баллов к ЕГЭ. В 2025 году от 2 до 6 баллов можно получить за наличие Значка ГТО, до 7 баллов — за активную волонтерскую деятельность. Участники, призеры и победители ряда популярных соревнований и олимпиад для школьников также могут получить дополнительные баллы к вступительным испытаниям. В 2025 году впервые в ДВФУ могут получить дополнительные баллы участники проектов «Движения первых».