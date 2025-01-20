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Posted 20 января, 06:17

Published 20 января, 06:17

Modified 20 января, 06:19

Updated 20 января, 06:19

ДВФУ опубликовал правила приема для поступающих в 2025 году

ДВФУ опубликовал правила приема для поступающих в 2025 году

20 января 2025, 06:17
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
Соревнования
Дальневосточный федеральный университет опубликовал новые правила приема для поступающих в 2025 году. Изменения коснулись программ вступительных испытаний, дат приема документов, перечня индивидуальных достижений, которые дают дополнительные к результатам ЕГЭ баллы.

В 2025-2026 учебном году ДВФУ готов принять на бюджетной основе 4475 студентов по всем уровням образования. Как сообщили в Приемной комиссии ДВФУ, в новом учебном году на программы бакалавриата и специалитета планируется набрать 3007 абитуриентов, в магистратуру — 1324 студентов, ординатуру — 57, а в аспирантуру — 87 человек.

«Процесс поступления в этом году будет значительно отличаться от прошлого года. Изменения коснулись важных процессов поступления: уход от предоставления оригиналов документов об образовании и переход на систему согласий на зачисление, увеличение минимальных баллов для платного набора, перераспределение бюджетных мест между квотами. Прием документов в магистратуру с этого года будет проходить через портал Госуслуги: это позволит подавать документы в ДВФУ без посещения университета. Все изменения и нововведения мы регулярно будем публиковать на сайте и в соцсетях университета, чтобы все заинтересованные в поступлении в наш университет абитуриенты знали о нюансах приема в 2025 году», — отметила ответственный секретарь Приемной комиссии ДВФУ, директор департамента по работе с абитуриентами Ольга Князева .

Абитуриентам не нужно будет предоставлять оригинал аттестата (или диплома СПО) для зачисления. Вместо этого поступающий предоставляет согласие на зачисление: через ГосУслуги или очно. Для конкурса на платные места аналогией согласия на зачисление является заключенный договор об образовании.

Для удобства абитуриентов была изменена система приоритетов. Теперь высший основной приоритет отображается у абитуриентов, которые проходят на бюджетные места без учета согласий на зачисление. Определяется такой вид приоритета один раз. Высший проходной приоритет — у абитуриентов, которые подали согласие на зачисление в университет. Он изменяется динамически с учетом поданных согласий на зачисление от поступающих.

Изменения коснулись распределения мест между особой и отдельной квотой. В случае незаполнения мест на одной из квот, свободные места переходят в другую. Перенос квотных мест касается только указанных квот. Поступающие по отдельной квоте, сдающие внутренние вступительные испытания, теперь могут использовать эти результаты на всех конкурсах (ранее — только на конкурсе в рамках отдельной квоты).

Произошло изменение в количестве минимальных баллов, необходимых для поступления. При поступлении в 2025 году баллы на бюджетные и платные места будут отличаться по большинству вступительных испытаний.

Был расширен перечень Индивидуальных достижений, за которые можно получить до 10 баллов к ЕГЭ. В 2025 году от 2 до 6 баллов можно получить за наличие Значка ГТО, до 7 баллов — за активную волонтерскую деятельность. Участники, призеры и победители ряда популярных соревнований и олимпиад для школьников также могут получить дополнительные баллы к вступительным испытаниям. В 2025 году впервые в ДВФУ могут получить дополнительные баллы участники проектов «Движения первых».

Кроме того, дополнительные баллы получат выпускники Университетской школы, Гимназии ДВФУ, программы «Лицей Академии Яндекс», «Роснефть-класса», «Малой академии морской биологии». Традиционно можно получить 10 баллов за аттестат об окончании школы или колледжа с отличием.

Определены индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру: дополнительные баллы можно получить, окончив профессиональную подготовку в рамках проекта «Цифровые кафедры», за победу в студенческих олимпиадах, именные стипендии, участие в добровольческой деятельности.

С 2025 году открывается возможность подавать документы в магистратуру через Госуслуги. Это значительно облегчит процесс поступления для абитуриентов, так как теперь заявления во все интересующие вузы можно подать в одном сервисе.

Полная информация о наборе на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, условиях поступления, количестве бюджетных мест, проходных баллах, сроках и этапах зачисления размещена на сайте ДВФУ в разделе «Поступление». Информация о количестве платных мест и стоимости обучения в 2025 году будет опубликована на сайте до 1 марта.

#Новости#Общество#Соревнования#Владивосток#Абитуриенты#ДВФУ#ЕГЭ#Госуслуги#Бюджетные места#Приморский край#Квоты
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