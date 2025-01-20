Горячее происшествие: наемники совершили ужасное в Приморье — фото

После содеянного злоумышленники скрылись, но силовики оперативно нашли их по горячим следам. На подозреваемых возбудили уголовное дело: умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. В результате инцидента фигуранты нанесли материальный ущерб владельцу машины в размере 1 300 000 рублей.