Горячее происшествие: наемники совершили ужасное в Приморье — фото

Posted 20 января, 04:32
Published 20 января, 04:32
Modified 20 января, 04:34
Updated 20 января, 04:34
В Вольно-Надеждинском подожгли Nissan Murano «чужими руками», сообщает пресс-служба прокуратуры. Два жителя краевой столицы уничтожили автомобиль по заказу от неизвестного заказчика.
После содеянного злоумышленники скрылись, но силовики оперативно нашли их по горячим следам. На подозреваемых возбудили уголовное дело: умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. В результате инцидента фигуранты нанесли материальный ущерб владельцу машины в размере 1 300 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несостоявшиеся ловцы трепанга пойдут под суд в Приморском крае.