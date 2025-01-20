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Posted 20 января, 04:32

Published 20 января, 04:32

Modified 20 января, 04:34

Updated 20 января, 04:34

Неизвестный заказал поджог автомобиля в Приморском крае

Горячее происшествие: наемники совершили ужасное в Приморье — фото

20 января 2025, 04:32
Фото: Изображение Midjourney.

Неизвестный заказал поджог автомобиля в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Автомобиль сгорел дотла в Приморском крае. Огненный инцидент произошел по вине наемных поджигателей. Инициатор предпочел остаться инкогнито.

В Вольно-Надеждинском подожгли Nissan Murano «чужими руками», сообщает пресс-служба прокуратуры. Два жителя краевой столицы уничтожили автомобиль по заказу от неизвестного заказчика.

После содеянного злоумышленники скрылись, но силовики оперативно нашли их по горячим следам. На подозреваемых возбудили уголовное дело: умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. В результате инцидента фигуранты нанесли материальный ущерб владельцу машины в размере 1 300 000 рублей.

Фото: prosecutor_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несостоявшиеся ловцы трепанга пойдут под суд в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Автомобиль#Прокуратура#Надеждинский район#Трепанг#Приморский край#Происшествия#Поджог
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