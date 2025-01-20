Хвастовство или месть? — мужчина слил «нюдсы» экс-супруги в Приморье

Предварительно установлено, что мужчина опубликовал в статусе медиафайлы из личных архивов потерпевшей, в том числе ее пикантные фотографии. За содеянное горе-пользователь интернета стал фигурантом дела: незаконное распространение сведений частной жизни и порнографических материалов в интернете.