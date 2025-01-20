Хвастовство или месть? — мужчина слил «нюдсы» экс-супруги в Приморье

Posted 19 января, 23:50
Published 19 января, 23:50
Modified 19 января, 23:52
Updated 19 января, 23:52
Бывший муж выставил на всеобщее обозрение в популярном мессенджере порнографические материалы и информацию о частной жизни своей экс-возлюбленной, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Приморскому краю.
Предварительно установлено, что мужчина опубликовал в статусе медиафайлы из личных архивов потерпевшей, в том числе ее пикантные фотографии. За содеянное горе-пользователь интернета стал фигурантом дела: незаконное распространение сведений частной жизни и порнографических материалов в интернете.
На сегодняшний день фигуранта заключили под стражу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как часто смотрят фильмы для взрослых жители Приморского края.