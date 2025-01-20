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Posted 19 января, 23:50

Published 19 января, 23:50

Modified 19 января, 23:52

Updated 19 января, 23:52

Откровенные фотографии попали в интернет после развода в Приморском крае

Хвастовство или месть? — мужчина слил «нюдсы» экс-супруги в Приморье

19 января 2025, 23:50
Фото: 1MI.

Откровенные фотографии попали в интернет после развода в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Судя по всему, обиженный житель Приморского края решил вынести из избы не сор, а кое-что более интригующее. Фотографии для взрослых с участием бывшей пассии стали всеобщим достоянием в социальных сетях.

Бывший муж выставил на всеобщее обозрение в популярном мессенджере порнографические материалы и информацию о частной жизни своей экс-возлюбленной, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Приморскому краю.

Предварительно установлено, что мужчина опубликовал в статусе медиафайлы из личных архивов потерпевшей, в том числе ее пикантные фотографии. За содеянное горе-пользователь интернета стал фигурантом дела: незаконное распространение сведений частной жизни и порнографических материалов в интернете.

На сегодняшний день фигуранта заключили под стражу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как часто смотрят фильмы для взрослых жители Приморского края.

Как часто смотрят порно в Приморье — любимые жанры жителей региона
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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Преступление#Приморский край#Обвинение#Заключение под стражу
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