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Posted 20 января, 04:02

Published 20 января, 04:02

Modified 20 января, 04:04

Updated 20 января, 04:04

Имущественную поддержку предлагают бизнесу в Хабаровском крае

Имущественную поддержку предлагают бизнесу в Хабаровском крае

20 января 2025, 04:02
Фото: freepik.com.
По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе продолжается комплексное использование госимущества, а его объекты становятся более доступными для предпринимателей. В 2025 году для бизнеса продолжат действовать льготные ставки аренды.

Так, за 1 год плата за пользование гособъектами составит — 5 процентов рыночной стоимости, во 2-й год — 60 процентов, 3-й — 80 процентов, а в 4-й год и далее — 100 процентов. Помощь оказывают в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата и позиций региона в Нацрейтинге инвестклимата.

— Получателями такой поддержки уже являются 693 субъекта МСП и 84 самозанятых. При аренде краевого имущества могут применяться понижающие коэффициенты к рыночной величине арендной платы. К примеру, коэффициент для размера арендной платы может быть снижен до 98 процентов в зависимости от вида осуществляемой арендатором деятельности. Он может быть применен к некоммерческим организациям, в торговле продуктами питания, к образованию, здравоохранению, столовым и буфетам в учреждениях и другим видам деятельности, — рассказал министр имущества края Никита Матвеев.

Кроме льготных ставок арендной платы, в Хабаровском крае установлена возможность отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Хабаровского края, и расторжения договора аренды без применения штрафных санкций. Такой порядок может быть задействован на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также в течение 90 дней после их прекращения.

Еще один бонус — безвозмездным пользованием краевым имуществом могут воспользоваться субъекты МСП в сфере социального предпринимательства, а также имеющие статус сельхозтоваропроизводителя.

Комсомольчанка Мария Татаурова стала получателем имущественной поддержки в 2024 году. Для открытия своего дела она заключила на 3 года договор аренды госимущества для оказания развивающих услуг для детей.

— Такая льгота, безусловно, направлена на поддержку субъектов МСП и самозанятых граждан. Снижение затрат по аренде — важная мера в условиях текущей экономической ситуации. Мне эта практика очень помогла, — рассказала Мария Татаурова.

Еще одним примером стал опыт Анны Юрчик, которая оказывает косметические услуги. Она тоже воспользовалась мерой поддержки как самозанятая.

— Искали помещение в Комсомольске-на-Амуре. Случайно увидели на здании объявление и позвонили по указанному номеру. В министерстве имущества нам рассказали о льготе, затем мы выбрали помещение, заключили договор сроком на 5 лет с льготной ставкой на первые 3 года. Такая льгота дает возможность направлять сэкономленные деньги на развитие нашего бизнеса, — рассказала Анна Юрчик.

С информацией об имущественной поддержке можно ознакомится на официальном сайте министерства имущества Хабаровского края.

#Хабаровский край
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