Имущественную поддержку предлагают бизнесу в Хабаровском крае

Кроме льготных ставок арендной платы, в Хабаровском крае установлена возможность отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Хабаровского края, и расторжения договора аренды без применения штрафных санкций. Такой порядок может быть задействован на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также в течение 90 дней после их прекращения.