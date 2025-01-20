Как побороть зависимость от чужого мнения: начать доверять самому себе

Posted 20 января, 09:49
Published 20 января, 09:49
Modified 20 января, 09:51
Updated 20 января, 09:51
Ради того, чтобы заслужить одобрение окружающих, мы готовы переступить через себя, отказаться от своих мечтаний и желаний. Такая зависимость от мнения других ведет к саморазрушению — вы все время будете чувствовать вину и стыд за то, что не оправдываете чужих ожиданий.
Чтобы побороть зависимость, перестаньте винить себя и примите себя, такой как вы есть. Поймите, что никто не идеален, и у каждого есть право на собственное мнение. Отличаться от других — нормально. Вы — уникальны и не должны отвечать всем параметрам, которые требуют от вас окружающие.
Понравиться всем — невозможно. Да и не стоит это делать. Вспомните, что даже известные таланты часто подвергались критике окружающих. Представьте, что бы было, если б эти личности ставили во главу углу мнение окружающих? С такой зависимостью они бы вряд ли бы достигли бы своих целей и прожили б свою жизнь несчастливо.
Психологи объясняют, что больше всего любят критиковать других те, у кого полно собственных комплексов:
«Женщина, критикующая внешность другой женщины, и сама боится быть некрасивой. Парень, наезжающий на вас за слабость, и сам боится оказаться слабым. Они думают не о вас, а о себе и о том, что о них подумаете вы», - рассказывает психолог Виктория Дмитриева.
Очень важно понять, чье мнение для вас действительно важно. Разделите окружающих на три категории: в первую поместите тех, к кому вы действительно прислушивайтесь, во вторую — тех, чье мнение для вас менее значимо, в третью — тех, чья позиция вас вовсе не интересует.
Психологи уверяют, что в первую категорию попадают лишь единицы. Теперь определитесь, почему у вас возникает зависимость от их мнения — как они влияют на вас, почему их позиция для вас важна, что случится, если вы не оправдаете их ожиданий. Ответы на эти вопросы помогут побороть зависимость от чужого мнения.
Вы удивитесь, но большинству людей вообще нет до вас никакого дела. Каждый занят своими проблемами и мыслями, а также переживаниями, какое впечатление производит на окружающих.
Чтобы побороть зависимость, снимите «корону» и поймите, что вы занимаете в мыслях большинства далеко не первое место. Даже если вы и сделаете нечто из ряда вон выходящее, обсуждать вас будут недолго и быстро переключатся на другие события.
Только принятие собственных решений поможет побороть зависимость от мнения окружающих. Не бойтесь брать ответственность за свои поступки, даже если они не согласуются с чужой позицией. Каждое принятое самостоятельно решение, пусть даже и небольшое, формирует в вас уверенность в себе и своих силах.
Чтобы побороть зависимость, не бойтесь выходить за рамки общепринятых норм и ожиданий. Рискуйте, экспериментируйте, делайте собственный выбор, который отвечает именно вашим желаниям и целям, а не мнению окружающих.
Когда вы занимаетесь тем, что вам нравится, вы меньше обращаете внимания на мнение других людей. Помните, что ваше счастье и удовлетворение жизнью не должны зависеть от того, что думают о вас окружающие.
«Пытаясь понравиться всем, можно забыть о том, чего вы сами хотите. Просто попробуйте представить, как изменится жизнь, если вы разрешите себе получать от нее удовольствие и не будете пытаться угадать мысли других людей. Например, понравился вам симпатичный незнакомец в кафе — и вы подходите к нему познакомиться, не думая о том, что подумают окружающие и будут ли они над вами смеяться, если вдруг он откажется выпить вместе кофе», - объясняет психолог Михаил Лабковский.
Самый банальный, но тем не менее работающий совет против зависимости — опишите свои самые сильные стороны и определите свои главные ценности.
Осознание своих лучших качеств поможет вам стать выше мнения окружающих, которые, увы, этими качествами не обладают. А представление о своих ценностях поможет понять, что действительно важно для вас, и перестать ориентироваться на чужие представления о жизни.