Как побороть зависимость от чужого мнения: начать доверять самому себе

Понравиться всем — невозможно. Да и не стоит это делать. Вспомните, что даже известные таланты часто подвергались критике окружающих. Представьте, что бы было, если б эти личности ставили во главу углу мнение окружающих? С такой зависимостью они бы вряд ли бы достигли бы своих целей и прожили б свою жизнь несчастливо.