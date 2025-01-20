Как похудеть после новогодних праздников? Советы от Роскачества

Прежде чем садиться на диету, важно понять, действительно ли у вас есть лишний вес. Самый простой способ это выяснить — рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Формула проста: вес (в кг) делится на квадрат роста (в метрах). Например, при весе 70 кг и росте 1,7 м ИМТ составит 24,2.