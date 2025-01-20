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Posted 20 января, 03:26

Published 20 января, 03:26

Modified 20 января, 03:26

Updated 20 января, 03:26

Как похудеть после новогодних праздников? Советы от Роскачества

Как похудеть после новогодних праздников? Советы от Роскачества

20 января 2025, 03:26
Фото: Изображение Midjourney.
Новогодние праздники — время вкусных салатов с майонезом, шампанского и сладких десертов. Однако такие гастрономические радости часто оборачиваются лишними килограммами. В среднем за праздники люди набирают 2–3 кг. Как вернуться в форму без вреда для здоровья?

1. Как понять, есть лишний вес или нет?

Прежде чем садиться на диету, важно понять, действительно ли у вас есть лишний вес. Самый простой способ это выяснить — рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Формула проста: вес (в кг) делится на квадрат роста (в метрах). Например, при весе 70 кг и росте 1,7 м ИМТ составит 24,2.

Согласно рекомендациям ВОЗ, ИМТ от 18,5 до 24,99 считается нормой. Если ваш показатель выше 25, возможно, стоит задуматься о снижении веса.

Если ниже 18,5 — это сигнал о недостаточной массе тела.

2. Сколько калорий нужно для похудения?

Чтобы начать сбрасывать вес, важно рассчитать свою суточную норму калорий. Для этого сначала определите величину основного обмена (ВОО) — количество энергии, которое организм тратит в состоянии покоя. Формула Миффлина-Сан-Жеора поможет в этом:

  • Для мужчин: ВОО = (10 × вес в кг) + (6,25 × рост в см) — (5 × возраст) + 5.
  • Для женщин: ВОО = (10 × вес в кг) + (6,25 × рост в см) — (5 × возраст) — 161.

Затем умножьте ВОО на коэффициент физической активности (от 1,2 для малоподвижного образа жизни до 2,5 для тяжелых физических нагрузок). Для безопасного похудения сократите полученное значение на 15–30%.

3. Правила питания для возвращения в форму

Режим питания: Завтракайте в течение часа после пробуждения, ужинайте за 3–4 часа до сна, а между приемами пищи соблюдайте интервал в 3,5–4 часа.

Правило тарелки: Половину тарелки должны занимать овощи, четверть — нежирный белок (курица, рыба, яйца), а оставшуюся часть — медленные углеводы (гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб).

Фрукты и вода: Ежедневно съедайте минимум три порции овощей и две порции фруктов. Не забывайте о воде: норма составляет 30 мл на 1 кг веса. Например, человеку весом 70 кг нужно выпивать 2,1 л воды в день.

4. Физическая активность и сон

Ходьба: 10 тысяч шагов в день — отличный способ поддерживать форму. Даже ходьба по квартире может быть полезной.

Сон: Ложитесь спать до полуночи, идеально — в 22:00–23:00. Это помогает регулировать гормональный фон и снижает риск переедания.

Эксперты предупреждают: худеть нужно постепенно. Резкое снижение веса может привести к проблемам со здоровьем и сложностям в удержании результата.

Похудение после новогодних праздников — это не только вопрос красоты, но и забота о здоровье. Следуя простым рекомендациям — правильно питайтесь, пейте воду, двигайтесь и высыпайтесь — вы сможете вернуться в форму без стресса для организма. Помните: главное — не скорость, а устойчивый результат.

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#Новости#Общество#Здоровье#Приморский край#Новогодние праздники#Похудение#Физическая активность
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