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Posted 20 января, 00:49

Published 20 января, 00:49

Modified 20 января, 00:51

Updated 20 января, 00:51

Снег и морозец радуют обитателей национального парка в Приморском крае

Как прекрасно утро понедельника: мастер-класс по позитиву преподнесли приморцам

20 января 2025, 00:49
Фото: amurleo_land.

Снег и морозец радуют обитателей национального парка в Приморском крае

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Думаете, утро добрым не бывает, тем более утро понедельника? Обитатели национального парка «Земля леопарда» готовы с вами поспорить — они знают секрет, как правильно начинать рабочую неделю.

Собственно говоря, фотографии, сделанные фотоловушками «Земли леопарда», говорят сами за себя и по сути представляют мастер-класс на тему «правильное утро понедельника».

Вышел на пробежку по морозцу (ну и что, что он совсем лёгкий и вообще оттепель), почитал новости — готов к труду и обороне!

 — Новости леопарды «считывают» с меточного дерева, — рассказали в пресс-службе национального парка. — Вот и пятнистый хищник на фотографии подходит, специальной «улыбкой» обнажает орган обоняния и улавливает запахи других особей. Такое поведение имеет научное название — флемен.
Фото: amurleo_land

После такого приятного утра можно и весь день провести плодотворно и трудолюбиво.

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#Новости#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Леопарды#Живая природа
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