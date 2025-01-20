Как прекрасно утро понедельника: мастер-класс по позитиву преподнесли приморцам

Posted 20 января, 00:49
Published 20 января, 00:49
Modified 20 января, 00:51
Updated 20 января, 00:51
Собственно говоря, фотографии, сделанные фотоловушками «Земли леопарда», говорят сами за себя и по сути представляют мастер-класс на тему «правильное утро понедельника».
Вышел на пробежку по морозцу (ну и что, что он совсем лёгкий и вообще оттепель), почитал новости — готов к труду и обороне!
— Новости леопарды «считывают» с меточного дерева, — рассказали в пресс-службе национального парка. — Вот и пятнистый хищник на фотографии подходит, специальной «улыбкой» обнажает орган обоняния и улавливает запахи других особей. Такое поведение имеет научное название — флемен.
После такого приятного утра можно и весь день провести плодотворно и трудолюбиво.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пятнистая красотка Нарва освоилась на новом месте.