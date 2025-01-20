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Posted 20 января, 11:01

Published 20 января, 11:01

Modified 20 января, 11:01

Updated 20 января, 11:01

Картина дня в Приморье: слитые нюдсы жены, утопленная машина и отравление школьников

Картина дня в Приморье: слитые нюдсы жены, утопленная машина и отравление школьников

20 января 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Зимняя рыбалка
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Слитые нюдсы жены

Судя по всему, обиженный житель Приморского края решил вынести из избы не сор, а кое-что более интригующее. Фотографии для взрослых с участием бывшей пассии стали всеобщим достоянием в социальных сетях.

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Утопленная машина

Любители зимней рыбалки пренебрегают запретом выхода на лед в Приморском крае. Очередной смельчак угодил в воду на машине. К слову, он до последнего сидел в салоне, надеясь, что его спасут вместе с автомобилем.

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Отравление школьников

В селе Покровка Приморского края пятеро школьников попали в больницу после контакта с опасным веществом, найденным в классе.

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#Новости#Общество#Зимняя рыбалка#Приморский край#Итоги#Приморье
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