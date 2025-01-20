Картина дня в Приморье: слитые нюдсы жены, утопленная машина и отравление школьников

Posted 20 января, 11:01
Published 20 января, 11:01
Modified 20 января, 11:01
Updated 20 января, 11:01
Слитые нюдсы жены
Судя по всему, обиженный житель Приморского края решил вынести из избы не сор, а кое-что более интригующее. Фотографии для взрослых с участием бывшей пассии стали всеобщим достоянием в социальных сетях.
Утопленная машина
Любители зимней рыбалки пренебрегают запретом выхода на лед в Приморском крае. Очередной смельчак угодил в воду на машине. К слову, он до последнего сидел в салоне, надеясь, что его спасут вместе с автомобилем.
Отравление школьников
В селе Покровка Приморского края пятеро школьников попали в больницу после контакта с опасным веществом, найденным в классе.