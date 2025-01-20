Крещенская оттепель: владивостокцы окунулись в иордань на великий праздник — видео

Posted 20 января, 01:34
Published 20 января, 01:34
Modified 20 января, 03:10
Updated 20 января, 03:10
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: окунуться в вырубленную во льду бухты Новик купель приехали не только жители столицы ДФО, но и гости города.
— Сначала по традиции состоялся крёстный ход, — рассказали в пресс-службе. — В освящённую воду желающие окунались на несколько минут, а затем, после омовения, переодевались и согревались в специально устроенной неподалёку теплой палатке.
Также в этот день у бухты дежурили медики и спасатели.
Кроме того, купель была организована и на набережной Спортивной гавани.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как аномально тепло было на Крещение в Приморском крае.