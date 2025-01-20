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Posted 20 января, 01:34

Published 20 января, 01:34

Modified 20 января, 03:10

Updated 20 января, 03:10

Сотни православных окунулись в иордань на Крещение во Владивостоке

Крещенская оттепель: владивостокцы окунулись в иордань на великий праздник — видео

20 января 2025, 01:34
Фото: vlc.ru.

Сотни православных окунулись в иордань на Крещение во Владивостоке

Сюжет
Православные
Сотни жителей Владивостока окунулись в иордань — у Свято-Серафимовского мужского монастыря в бухте Новик на острове Русском — на Крещение. Погода удивляла — вместо традиционных заморозков стояла оттепель. Но это не помешало совершить обряд.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: окунуться в вырубленную во льду бухты Новик купель приехали не только жители столицы ДФО, но и гости города.

— Сначала по традиции состоялся крёстный ход, — рассказали в пресс-службе. — В освящённую воду желающие окунались на несколько минут, а затем, после омовения, переодевались и согревались в специально устроенной неподалёку теплой палатке.
Фото: vlc.ru

Также в этот день у бухты дежурили медики и спасатели.

Видео: vlc.ru.

Кроме того, купель была организована и на набережной Спортивной гавани.

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#Новости#Видео#Владивосток#Крещение#Приморский край#Православные
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