Крещенская оттепель: владивостокцы окунулись в иордань на великий праздник — видео

Сотни православных окунулись в иордань на Крещение во Владивостоке

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Сотни жителей Владивостока окунулись в иордань — у Свято-Серафимовского мужского монастыря в бухте Новик на острове Русском — на Крещение. Погода удивляла — вместо традиционных заморозков стояла оттепель. Но это не помешало совершить обряд.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: окунуться в вырубленную во льду бухты Новик купель приехали не только жители столицы ДФО, но и гости города. — Сначала по традиции состоялся крёстный ход, — рассказали в пресс-службе. — В освящённую воду желающие окунались на несколько минут, а затем, после омовения, переодевались и согревались в специально устроенной неподалёку теплой палатке. Фото: vlc.ru Также в этот день у бухты дежурили медики и спасатели. Видео: vlc.ru . Кроме того, купель была организована и на набережной Спортивной гавани. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как аномально тепло было на Крещение в Приморском крае. Выше климатических норм: необычайное тепло распространяется по Приморью — видео Узнать подробнее