«Морда» в хлам, грузовик в кювете: жуткая авария случилась на трассе в Приморье

Posted 20 января, 00:22
Published 20 января, 00:22
Modified 20 января, 00:24
Updated 20 января, 00:24
Прокуратура Кировского района взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 19 января 2025 года на 440 км автодороги А-370 «Хабаровск-Владивосток» в районе поселка Родниковый.
По предварительным данным, водитель Toyota Prius выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате водитель легковушки и его пассажирка скончались от полученных травм. Водитель грузовика был доставлен в больницу с травмами.
На место происшествия выехал прокурор района Владимир Прихожденко для координации работы правоохранительных органов и специальных служб. Прокуратура также будет контролировать законность итогового решения по результатам доследственной проверки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая случилась в субботу утром во Владивостоке.