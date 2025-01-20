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Posted 20 января, 00:22

Published 20 января, 00:22

Modified 20 января, 00:24

Updated 20 января, 00:24

Чудовищная авария унесла жизни людей в Приморском крае

«Морда» в хлам, грузовик в кювете: жуткая авария случилась на трассе в Приморье

20 января 2025, 00:22
Фото: prosecutor_pk.

Чудовищная авария унесла жизни людей в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Два человека погибли в страшной аварии в Кировском районе Приморья.

Прокуратура Кировского района взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 19 января 2025 года на 440 км автодороги А-370 «Хабаровск-Владивосток» в районе поселка Родниковый.

Фото: prosecutor_pk

По предварительным данным, водитель Toyota Prius выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате водитель легковушки и его пассажирка скончались от полученных травм. Водитель грузовика был доставлен в больницу с травмами.

Фото: prosecutor_pk

На место происшествия выехал прокурор района Владимир Прихожденко для координации работы правоохранительных органов и специальных служб. Прокуратура также будет контролировать законность итогового решения по результатам доследственной проверки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая случилась в субботу утром во Владивостоке.

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