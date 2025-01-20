Невероятное зрелище: природа удивила жителей Приморья после аномального потепления

На севере региона тоже стало жарко, сообщает портал «Маглипогода». Просыпаются нет только наземные обитатели, но и перепончатокрылые. Черно-желтые трудяжки не успели выйти из спячки, как принялись за работу. У них весна уже в самом разгаре.