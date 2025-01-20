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Posted 20 января, 07:56

Published 20 января, 07:56

Modified 20 января, 07:58

Updated 20 января, 07:58

Весенняя жизнь началась в Приморском крае после оттепели

Невероятное зрелище: природа удивила жителей Приморья после аномального потепления

20 января 2025, 07:56
Фото: 1MI.

Весенняя жизнь началась в Приморском крае после оттепели

Сюжет
Погода
Необычайно теплая погода пробудила не только хорошее настроение у жителей Приморья, но и живую природу региона. Изумительное видео «прилетело» из северного района края.

На севере региона тоже стало жарко, сообщает портал «Маглипогода». Просыпаются нет только наземные обитатели, но и перепончатокрылые. Черно-желтые трудяжки не успели выйти из спячки, как принялись за работу. У них весна уже в самом разгаре.

Житель Милоградово поделился обстановкой в Ольгинском районе. Целый рой пчел жужжит в частном секторе.

«Ну что весна в январе не только на западе России, но и до нас дошла. Тепло с Атлантики сделало своё дело», — подчеркнул основатель сайта Руслан Юрковский.
Видео: maglipogoda_kanal.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что аномально теплые температуры января обновили рекорд в Приморском крае.

Подобное было 56 лет назад: аномальная жара обновила рекорд в Приморье
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