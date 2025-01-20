Невероятное зрелище: природа удивила жителей Приморья после аномального потепления

Posted 20 января, 07:56
Published 20 января, 07:56
Modified 20 января, 07:58
Updated 20 января, 07:58
На севере региона тоже стало жарко, сообщает портал «Маглипогода». Просыпаются нет только наземные обитатели, но и перепончатокрылые. Черно-желтые трудяжки не успели выйти из спячки, как принялись за работу. У них весна уже в самом разгаре.
Житель Милоградово поделился обстановкой в Ольгинском районе. Целый рой пчел жужжит в частном секторе.
«Ну что весна в январе не только на западе России, но и до нас дошла. Тепло с Атлантики сделало своё дело», — подчеркнул основатель сайта Руслан Юрковский.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что аномально теплые температуры января обновили рекорд в Приморском крае.