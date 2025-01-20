Опасные реки текли по дороге: почему на ДТП выехала прокуратура в Приморском крае

Напомним, сегодня под утро на кольце 6-м км автодороги Михайловка — Уссурийск водитель бензовоза не справился с управлением. В результате машина опрокинулась, на дорогу вылилось содержимое цистерны — дизельное топливо. При этом обошлось без жертв, признаков опьянения у водителя не выявлено.