Опасные реки текли по дороге: почему на ДТП выехала прокуратура в Приморском крае

Posted 20 января, 07:12
Published 20 января, 07:12
Modified 20 января, 07:14
Updated 20 января, 07:14
В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили: установление обстоятельств и ликвидация последствий автоаварии с участием автомобиля, перевозившего опасный груз, находятся на контроле у сотрудников ведомства.
Напомним, сегодня под утро на кольце 6-м км автодороги Михайловка — Уссурийск водитель бензовоза не справился с управлением. В результате машина опрокинулась, на дорогу вылилось содержимое цистерны — дизельное топливо. При этом обошлось без жертв, признаков опьянения у водителя не выявлено.
Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор района Денис Широков.
Он взял под контроль вызов на место специальных служб, обеспечивших перемещение транспортного средства и дальнейшую обработку мест разлива нефтепродуктов.
Также прокуратура Михайловского района будет отслеживать обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причиненного экологического ущерба.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о деталях этой опасной автоаварии.