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Posted 20 января, 07:12

Published 20 января, 07:12

Modified 20 января, 07:14

Updated 20 января, 07:14

Прокуратура в Приморском крае контролирует ликвидацию последствий ДТП

Опасные реки текли по дороге: почему на ДТП выехала прокуратура в Приморском крае

20 января 2025, 07:12
Фото: prosecutor_pk.

Прокуратура в Приморском крае контролирует ликвидацию последствий ДТП

Сюжет
ДТП
Прокуратура Михайловского района Приморского края контролирует ход ликвидации последствий ДТП, в результате которого на дорогу вылились опасные вещества.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили: установление обстоятельств и ликвидация последствий автоаварии с участием автомобиля, перевозившего опасный груз, находятся на контроле у сотрудников ведомства.

Напомним, сегодня под утро на кольце 6-м км автодороги Михайловка — Уссурийск водитель бензовоза не справился с управлением. В результате машина опрокинулась, на дорогу вылилось содержимое цистерны — дизельное топливо. При этом обошлось без жертв, признаков опьянения у водителя не выявлено.

Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор района Денис Широков.

Видео: prosecutor_pk.

Он взял под контроль вызов на место специальных служб, обеспечивших перемещение транспортного средства и дальнейшую обработку мест разлива нефтепродуктов.

Также прокуратура Михайловского района будет отслеживать обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причиненного экологического ущерба.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о деталях этой опасной автоаварии.

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#Новости#Видео#Разлив нефтепродуктов#Приморский край#ДТП#Происшествия
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