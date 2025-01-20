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Posted 20 января, 01:05

Published 20 января, 01:05

Modified 20 января, 01:07

Updated 20 января, 01:07

Температурный рекорд обновился в Приморском крае

Подобное было 56 лет назад: аномальная жара обновила рекорд в Приморье

20 января 2025, 01:05
Фото: 1MI.

Температурный рекорд обновился в Приморском крае

Сюжет
Погода
Минувшие выходные стали невероятно теплыми в Приморском крае. Синоптики отметили, что такая оттепель наблюдалась только в прошлом веке.

Вчера, 19 января, в дальневосточной столице побит температурный рекорд, сообщает «Примгидромет». По данным синоптиков, воздух прогрелся до +2,8 °C. Стоит отметить, что настолько тепло было только в 1969 году. Тогда столбики термометров показали +2 °C.

К слову, оттепель в Крещение — это действительно редкость. Легкий плюс наблюдался в 2010 году. Чаще всего в январе господствуют морозы, — -10 — -16 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке все почувствовали весенний «вайб». Даже насекомые ошибочно приняли январский день за мартовское потепление.

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