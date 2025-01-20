Подобное было 56 лет назад: аномальная жара обновила рекорд в Приморье

Вчера, 19 января, в дальневосточной столице побит температурный рекорд, сообщает «Примгидромет». По данным синоптиков, воздух прогрелся до +2,8 °C. Стоит отметить, что настолько тепло было только в 1969 году. Тогда столбики термометров показали +2 °C.