Полосатая конспирология: эксперт по тиграм ответил на все вопросы

Posted 20 января, 07:05
Published 20 января, 07:05
Modified 20 января, 07:07
Updated 20 января, 07:07
По словам специалиста, увеличение числа тигров в информационном поле связано не столько с реальным ростом их популяции, сколько с ростом активности в социальных сетях. Иногда сообщения о хищниках оказываются ложными. Например, недавно в селе Филипповка следы, принятые за тигриные, оказались собачьими. Такие инциденты часто искусственно раздуваются, а вбросы о тиграх могут быть частью информационных манипуляций.
Однако реальные проблемы тоже существуют. Один из ярких примеров — случай в Филипповке, где несколько лет назад браконьеры убили тигрицу, оставив двух тигрят. Они вышли к селу в поисках еды, но лишь одного удалось спасти. Из него выросла тигрица Филиппа, которую позже выпустили на волю.
Арамилев также отметил, что изменения в учете конфликтов с тиграми и более строгие критерии увеличили статистику инцидентов. Тем не менее люди должны понимать: тигры — часть дальневосточной природы. Вместо паники и браконьерства важно учиться сосуществовать с хищниками, соблюдая простые меры предосторожности.
И все-таки, сообщения о встречах с тиграми у жилых домов иногда появляются на пустом месте. Сергей Арамилев, директор центра «Амурский тигр», уверен, что часто паника «разгоняется там, где она не нужна».
Яркий пример — сообщение о нахождении следов тигра около школы. Сразу все органы стали реагировать. Полиция, МЧС, служба охотнадзора. И только спустя двое-трое суток было решено проверить, а чьи это следы. Сотрудники охотнадзора установили, что это следы собаки. Граждане сообщили недостоверную информацию. Это история о том, что люди либо не разбираются в следах, либо намеренно вводят в заблуждение. О чем еще рассказал Сергей Арамилев и на какие вопросы ответил?
Есть версия, что такие сообщения активно «разгоняют» в соцсетях в том числе и специалисты украинского ЦИПсО.
Да, и они регулярно комментируют. Есть оплата за мотивированную жалобу в государственный орган. У нас два года назад в Хабаровском крае была практически остановлена работа службы охотничьего надзора, потому что от людей приходило по более 100 жалоб на ситуации с тиграми.
Возвращаясь к статистике. В своё время у нас была довольно значительная по влиянию международная организация, которая пять лет назад предложила изменить статистику учёта конфликтных ситуаций. Раньше конфликтной ситуацией с тигром считалось, когда тигр наносит непосредственный урон: пропала собака, лошадь, корова. При этом одна конфликтная ситуация относилась к одной особи. Если у нас шесть конфликтных тигров на шесть конфликтных ситуаций, и в каждой конфликтной ситуации есть эпизоды: один тигр, допустим, напал на 40 собак, то есть, совершил 40 эпизодов в одной конфликтной ситуации.
Пять лет назад по настоянию международной организации было изменена статистика. Сейчас любая встреча, даже в лесу, с тигром является конфликтной ситуацией. И в статистику идёт единичка. В том же Беневском тигр убил собак больше 40. Получается, у нас — один тигр и 40 конфликтных ситуаций.
Что делают ребята, которые работают в информпространстве, причём неофициальном? Они говорят: вот 40 ситуаций — значит, 40 тигров. Для жителя Москвы это очевидный факт.
Далее они пошли на флешмоб. Когда видео одного и того же тигра появлялось в разных регионах и заявлялось, что только что увидели тигра в Красноярске, и так далее. Даже до Казахстана дошло. Но правоохранители в Казахстане — молодцы. Они сразу выявили эту женщину, оштрафовали за распространение недостоверной информации.
Зачем это делают? Чтобы вся страна понимала проблемность тигров. Даже до нас добежали тигры. Пошли разговоры, что в Курской области появились тигры. Потом это переросло в пост о том, что войска КНДР, оказавшись в отпуске, якобы убили тигра. И что это якобы выявил охотнадзор. Далее был призыв к Президенту РФ, чтобы он поговорил с руководителем КНДР, что помощь — это хорошо, но такие поступки — нехорошо. При этом взяли ролик действительно Приморского края, когда охотнадзор работал при силовой поддержке СОБРа, и этот ролик выдали за якобы задержание корейских военнослужащих.
Здесь ещё хотелось бы предупредить людей — правоохранительная система сейчас немного перегружена, но они свою работу выполняют. У нас по Хасанскому району уже есть два приговора суда за недостоверные сведения. Людей наказывают штрафами. Изымают телефоны. Вещдок, подлежащий уничтожению. И никто не даст вам забрать оттуда свои данные. Поэтому прежде, чем пересылать чей-либо пост, надо помнить, что придётся нести за это ответственность.
Тигры нападают на людей?
Без веского повода — никогда. Из опыта скажу — таких причин всего четыре. Первая — это попытка отобрать добычу у тигра. Бывают случаи, когда граждане обнаружили пропажу собаки, пошли искать корову, лошадь, видят след и идут по нему. Этого ни в коем случае нельзя делать. Это очень опасно. Ни в коем случае не надо без специалистов, подменяя их, пытаться узнать, что же случилось с вашим животным. Помочь Вы ему точно не сможете. Если хищник утащил животное, вариант один — животное погибло, а вы можете своими действиями хищника спровоцировать.
Вторая причина — приближение к потомству хищника. Тигрята до года достаточно любопытные, до полугода вообще не видят опасности в человеке, в машинах. Приближаются к людям. Соответственно, если тигрица видит человека рядом с тигрятами, это может спровоцировать ее на нападение. Но тут все мы, как родители, понимаем: если из коляски нашего ребенка взял чужой дядя, мы, в последнюю очередь, не будем спрашивать, для чего он это сделал. Для начала будем принимать все меры, чтобы ребенок оказался рядом с нами.
Третий случай — собаки без привязи. Собака ищет защиты и прячется в ногах у хозяина. Тигр — достаточно мощное животное, его сложно остановить.
Четвертая причина — тигр получает ранение, огнестрельное, или попадает в капкан, петли. В этих случаях хищники наиболее опасны. В этой связи популярны истории с дорожно- транспортными происшествиями. Приведу пример. Так получилось, что в одну ночь случились два смертельных ДТП для тигров, в Приморском и в Хабаровском крае. В первом случае человек остановился. Для чего это нужно делать? Нужно отъехать туда, где есть связь, сообщить о происшествии. Потому что медведь, тигр может быть раненым и потенциально опасным для других участников движения. Или даже лежащий труп крупного животного на дороге, на неосвещенном участке, может привести к более серьезному ДТП, в связи с тем, что машина врежется в препятствие.
Хищников действительно чересчур много? Даже в Хабаровском крае тигры расплодились…
Их там — в четыре раза меньше, чем в Приморье. И вообще, возникает вопрос, что такое много. Для Приморья — это цифра — порядка 500 особей. 500 — это меньше вместительности самолета Владивосток — Москва.
Все же ссылаются на то, что тигр — хищное животное, и у него большой ареал обитания.
Люди у нас — все математики, зоологи, биологи, кандидаты наук. А люди, которые работают в Правительстве края, центре «Амурский тигр» — дилетанты, ничего не знают. Поэтому нужно сказать. Мы же знаем, что у самца участок — 1000 квадратных километров. Давайте разделим лесопокрытую территорию на 1000 километров, и получится, что у нас должно жить 250 тигров. А у нас их — 500, в два раза больше. Вот причина конфликтных ситуаций. И потом, когда людям рассказываешь, что это самец и у него живет 5-6 самок на этом участке. И 250 надо умножить на четыре. Среднее количество самок.
То есть, территориальный охотничий ареал есть только у самца? Держит его самец?
Конечно. Я к тому, что причиной к любой конфликтной ситуации с животным, неважно каким, является человек. Потому что животные не придумывались создателем, как объекты для проживания на территории городов, сёл. Для них это чуждо, для них это — стресс.
В Беневском, когда тигр умер, провели экспертизу. Выяснилось, что в начале зимы с большого расстояния зверь получил ранение в лопаточную область, то есть, сбоку. О чем это говорит? В момент получения ранения тигр не нападал и находился на значительном расстоянии от человека. У тигра — перелом плечевой кости, лопаточной кости. А у тигра передние лапы, напомню — основные для захвата добычи. Соответственно, животное осталось калекой. Как он пережил такое ранение, отдельная история. Уникальная способность к регенерации. Он пытался охотиться. А любое движение — это адская боль. Он нашел несанкционированный скотомогильник рядом с Беневским. На этом скотомогильнике — беспризорные собаки, к которым он и повадился.
Тигр же падаль не берет?
Раненый, травмированный тигр будет есть шкуры, оставленные во время охотничьего сезона, все, что пахнет мясом, чтобы как-то спасти свою жизнь. Ему не до выбора. Что он выбирает, большое заблуждение. Вернемся к истории. Потом это раненное измученное животное стало появляться в населенном пункте. Почему его так долго не могли отловить, непонятно. Скорее всего, это связанно с осторожностью зверя. И потом в этом населенном пункте он получает второе ранение в голову. В результате огнестрельного ранения у него — перелом нижней челюсти в двух местах.
Мы понимаем, что хищники, кошачьи — они могут только отрывать плоть. У них нет жевательных поверхностей зубов. Они отрывают плоть и проглатывают. Он себе нижними клыками проткнул верхнюю челюсть, и каждое сжимание нечеловеческую боль ему приносило. И вот этот самец, имея все возможности и, согласно инстинктам, имея все обоснованные причины напасть на человека, месяц еще ходил вокруг населенного пункта и ни на кого не нападал. Не сделал даже попытки напасть.
Потом, когда мы поймали животное, пытались спасти, не получилось. Гангрена была очень серьезная. И тут возникает вопрос. А кто во всем этом виноват? Тигр, который ходил рядом с Лазовским заповедником, или люди, которые живут в селе и не оценил нахождения рядом опасного хищника. Ответ простой. Виноват тот человек, который нанес первое огнестрельное ранение. И виноват второй человек, который нанес второе. Раньше у охотников было табу. Если ты оставляешь раненого хищника — неважно, медведь, тигр, особо крупный секач, самец кабана — ты обязан его добрать или сообщить в специализированные органы, указав место, где оставляешь раненое животное. Так нужно делать всегда. Иначе ни до чего хорошего это не доведет.
Тигры действительно создают проблемы для приморцев?
Мы не говорим, что тигры рядом с людьми — это нормально. Это ненормально. Данных животных должны отлавливать, перемещать или что-то с ними делать. Отпугнуть или отловить. При отлове осматривается животное, устанавливается причина, он помещается в реабилитационный центр. За прошлую зиму тигры, которые были изъяты и выжили — они все уехали в систему зоопарков. Все имели значительные ранения, которые не позволяли вернуть их в дикую природу. Два уехали в хоспис. Крайняя степень инвалидности. Требуется особый уход. Людям их показывать нельзя. Без слез не взглянешь.
Мы выработали алгоритм. Под словом «мы» я подразумеваю специально уполномоченные органы РФ, включая Правительство Приморского края. Напомню, что Приморский край наряду с Хабаровским краем — единственные регионы в России, имеющие специализированные группы по разрешению конфликтных ситуаций с животными. В других регионах появление кабана, лося, белого медведя для Арктики — целое ЧП. Собираются разные правоохранители. Ни у кого этого в полномочиях нет. Все друг другу перекидывают с вопросом: что же делать. В Приморье такого нет. У нас есть четкий алгоритм действий.
Алгоритм очень простой, но очень важно сообщать достоверную информацию. На горячей линии половина пришедших сообщений — недостоверные сообщения. Часто, когда начинаешь выяснять, человек говорит, что сам не видел, но в телеграмме есть ролик. А этот ролик — какое-то старое видео. Интернет наводнен такими видеороликами. И, если раньше были халтурные склейки, халтурное озвучивание, то сейчас это делается очень профессионально.
Наверно, связано это еще и с тем, что есть такое клиповое мышление. Люди верят видеороликам.
Почему люди верят больше перепискам в мессенджерах, сообщениям в соцсетях, чем официальным каналам связи? Наверно, это связано с тем, что мы привыкли, что наш аккаунт в мессенджере — что-то приватное, семейное, для общения с близким кругом. Если мы получаем информацию по этому каналу связи, нам интуитивно хочется верить этому больше. Психологический аспект, который используют не только с тиграми.
Хищников привлекают к жилью собаки?
Тут есть сложности. С одной стороны, гражданин говорит, что это его любимое единственное животное, друг. С другой, когда просишь на ночь закрыть в сарай, предбанник, забрать домой, говорит, что не может закрыть. Это же собака.
Отдельная история — с охраной дальневосточных гектаров. Это участки земли, находящиеся глубоко в лесной местности, без заборов. В основном ограждение — это проволока, трос. Собака бегает, ее кормят раз в неделю, приезжают. И это провокация хищника на нападение. Или бывают случаи. Корова в пяти километрах от села на территории нацпарка паслась. Ее убил тигр. Это вызвало удивление населения. А если оставить где-нибудь в тупике «Лексус», прийти через неделю и увидеть, что он разукомплектован, это же ни у кого не вызовет удивления. Сам виноват, зачем оставляешь имущество.
Тигры выходят к человеческом жилью потому, что в лесу им нечего есть?
Такие сообщения появляются часто. Мол, лес вырубили, копытных перебили, тигры оголодавшие вышли…
При этом все отловленные тигры, все зафиксированные на фотоловушками звери достаточно упитанные. Это говорит о том, что им есть что добывать в лесу, может, не в том количестве, как он привык, но в достаточном, чтобы по причине голода не выходить в намеленный пункт.
На сегодняшний день на территории Приморского края за последние пять лет не зафиксировано ни одного случая выхода в населенные пункты истощенного тигра по причине того, что он не мог себе добыть пропитание. Истощение если и наступало, то по причине ранений. Есть случаи, когда тигры задерживаются в населенных пунктах, они могут транзитно проходить, подбирая по окраинам по одной-две собаки. Это связанно с вопросами расселения.
Мы говорили, что есть самец, у него есть участок, на котором 2-3 самки, может быть, 4-5, в особо успешные годы может быть и 6. Они могут приносить потомство. И потомство до двух лет может тоже оставаться на участке самца. Неизбежно тигрята становятся взрослыми. Самец должен искать новую территорию. У тигров все очень жестко. Естественная смертность тигров, не по причине человека, достигает 18%. Ежегодно пятая часть тигров умирает сама по себе, без вмешательства человека.
Также часто можно услышать мнение, что в Приморье для тигров — неестественные для этого вида условия обитания. Так ли это?
Я бы сказал, что тигры проживает здесь в экстремальных условиях. Тигр — животное, которое должно жить в джунглях. Несколько десятков тысяч лет назад ледник и другие изменения климата отрезали здесь тропических животных. Пришёл умеренный климат. Тигр, леопард, пятнистый олень, гималайский медведь и другие представители южной фауны остались на территории Приморья, и таким образом образовалась самая уникальная природа на территории РФ и, может, мира, где идет смешение северной и южной фауны. Для тигра это все достаточно экстремально. Это все равно, что человеку жить за полярным кругом. Поэтому тигра здесь никогда не будет много. Его регулирует климат, и он сам себя.
Соответственно, когда расселяются тигры, они перемещаются по тем генетически памятным маршрутам, которые запомнили 10-15 тысяч лет назад. И когда они идут, естественно, они натыкаются на населенные пункты. В год тигренок уже размером со взрослого тигра, но физически он еще не очень опытный и не очень сильный, чтобы ловить крупных животных. И, соответственно, когда специалисты его отлавливают, смотрят, что он еще молодой зверь, любопытный, тогда к нему применяют метод транслокации.
Приведу пример 2016 года, когда два месяца тигр амурский жил в пределах Владивостока, в районе Снеговой пади. Регулярно попадался на камеры, видео регистраторы такси, при этом ни в прессе, ни в обществе не было и процента от тех сообщений, которые сейчас появляются от мнимого присутствия тигра в районе Андреевки. В этот же год был пойман тигр в пределах города Артема. Он зашёл в лес, который идет от Артема до Патрокла, хороший лес, практически первозданный. Он дошел до Снеговой пади, увидел людей, развернулся, пошел назад и был отловлен в районе Шаморы. Тигров переместили на новые участки ареала, и, как показывает практика, с животными, которые вернулись обратно в дикую природу, не происходит больше конфликтных ситуаций. Мы их снабжаем ошейниками с gps-модулями и год-два за ними следим, пока работают элементы питания. А вот тигры, по поводу которых мы сомневаемся, тут другая история.
У каждого тигра свой характер. Всё как у людей?
Действительно, не бывает двух одинаковых тигров. Среди них тоже есть трусы, смелые, застенчивые. Все четыре типа характеров у них есть. Меланхолики, сангвиники и так далее. Как ни странно, меланхолические тигры не менее опасны. Они не видят опасности в человеке… Такой зверь может лежать у дороги и просто смотреть на машины. Чем это опасно? Опасно тем, что 20 машин проедут нормально, а 21-я остановится. И человек из хулиганских побуждений достанет оружие и нанесет травму этому тигру, сделав его конфликтным. И, когда раненый тигр нападет на человека, никто не будет разбираться, почему его ранили. Будут говорить, что выпустили тигра, и он напал на человека, пропуская важный момент, что тигр был ранен. Поэтому мы стараемся тех тигров, которые равнодушно, толерантно относятся к человеку, отправлять в зоопарки, а не в дикую природу.
Еще есть золотое правило: если животное, раненое или нет, напало на человека, оно подлежит изъятию из дикой природы. Чтобы оно даже потенциально не было опасным. В России это правило действует по отношению также к лисам, медведям, леопардам, волкам. И это правильно мы считаем.
Много кадров, когда тигр меланхолично смотрит на машины. Есть позапрошлогодние кадры, когда молодые тигры бегут к машине. Люди, которые начинают «кис-кискать», подзывать — это же неправильное поведение? Человек при встрече с тигром должен его отпугивать.
Любое дикое животное потенциально опасно. Даже лиса. Она может болеть бешенством. Укус может быть фатальным. К диким животным нельзя приближаться, тем более, к диким хищникам. Не нужно стремиться делать видеокадры. Даже из машины. Машина — укрытие, но ненадежное укрытие.
А медведь машину разберет?
Если захочет, да. В Хабаровском крае был известный видеоролик, когда на кроссовере был сбит медведь, и медведь потом, как все писали, пытался достать людей из машины. А он просто уничтожал кроссовер. Почему уничтожал? Потому что думал, что ранение ему нанесла эта металлическая штука. Что виноваты люди, которые были внутри, он просто не связал. Если бы он думал, что виноваты люди, он бы разбил стекло, и достать людей ему не составило бы труда. Но он просто выместил злобу и ушел в лес.
У нас такая же история была с тигрицей Кристиной. Она была выпущена с ошейником. Браконьер ее преследовал с собаками. Ранил. Тигрица развернулась, подбежала и разбила ружье у него в руках. Он держал ружье двумя руками. Соответственно, были травмы. Но его она не убила. Потому что тигрица думала, что опасность в этой штуке, металлической с деревом, а не в человеке. Если бы тигры считали человека опасным, то давно при каждой встрече пытались бы на него напасть и давно были бы исключены все из дикой природы.
Тигры достаточно мирно живут с людьми. Наш тигр самый миролюбивый среди подвидов тигра. Но подкармливать тоже ни в коем случае нельзя.
Тигр — очень осторожный зверь?
Очень. Часто приходят сообщения, что тигр откусил пару кусков от своей жертвы и оставил тушу. Вот она свежая и дымится. Все просто. Вы, когда шли, его спугнули. Он уступил вам свою добычу. И обратно он, конечно, не вернется. Потому что его могут ждать, может быть засада. Поэтому же тигр, идя по дороге, не переходит железные мосты, даже если это маленький мостик 2-3 метра. Он чувствует металл и думает, что это ловушка, если он наступит на этот мост, что-нибудь с ним произойдет. Так и здесь, если рядом со своей жертвой он чует следы человека, он думает, что ему безопаснее поймать новое животное, чем встречаться с человеком, и выбирает не вступать в конфликт.
А ещё — они, напомню, все разные. У нас был пример — тигрица Золушка. Она была тигрёнком, когда браконьеры убили её мать. И вот она, этот маленький тигрёнок, по следам, пришла в зимовье. Легла у двери и лежала, ждала, пока придут люди и её спасут. Люди пришли и её спасли. А её брат до последних своих дней ходил по следам матери и пытался её найти. Но не шел к людям. Когда его поймали, он был в крайней степени истощения. Через три дня умер. И при отлове он пытался защищаться. Это разные характеры. Один зверь сдается людям. Другой пытается найти маму и оказывает отчаянное сопротивление.
При этом тигр уничтожает пищевых конкурентов. Бьёт рысь, волка, собаку. Он убивает собаку не потому, что она вкусная, а потому что собака — это волк. А съедает ее потому, что в животном мире так принято: убил — съел. Не должно быть напрасных жертв.
Можно представить участок тигра холодильником. Он смотрит, чтобы у него была еда. И из его холодильника никто кроме него и его семьи не должен брать. При этом человека он за своего пищевого конкурента не считает.
Лазовский заповедник чем показателен? Там основной источник питания для тигров — пятнистый олень. Кабанов там нет. Поэтому и африканская чума свиней никак не повлияла на кормовую базу. При этом в Лазовском заповеднике как 30 лет назад обитало 12 тигров, так и сейчас обитает 12 тигров. Их не становится бесконечно больше. Они достигли своего максимума, и образовалась такая саморегулирующаяся система. Поэтому факт очевиден — тигров никогда не станет бесконечно много.
Охотники знают, почему нельзя убивать самцов. Если научился с ним взаимодействовать, он не хулиганит. Он знает твои рамки, а ты его. Если вы убили самца тигра или медведя, то может появиться другое животное. При этом, если у вас был тигр-трус и меланхолик, может появиться смелый и начать пакостить. Поэтому, с этой точки зрения, оправдано такое взаимодействие.
В сети часто можно услышать мнения, мол, развели тигров. Действительно развели?
Как мы их развели? Что есть какие-то фермы? Нет таких ферм. Если мы и возвращаем тигров в дикую природу, то только тех, которых ранее изымали из это дикой природы. Новых нет. У людей много конспирологических теорий. Но даже таким бредовым идеям люди почему-то верят. Одна из них — в том, что тигры очень миролюбивые, но российское государство и общественные организации, включая центр «Амурский тигр», не справились с сохранением этого подвида и он вымер. И, чтобы не расстраивать руководство страны, мы завезли бенгальских тигров. Якобы завозим и тайно их выпускаем. Этот бред даже комментировать не хочется.
Если нашёл следы, нельзя за ним ходить. Тигр может учуять, обойти со спины и задать вопрос, почему ты за ним идешь. Правильно?
Именно так. Любое животное, которое по природе своей является жертвой, будет пытаться скрыться. А хищник воспринимает это как прямую угрозу и будет интересоваться. На самом деле бывают и случайные нападение. У нас сотрудник центра «Амурский тигр» подвергся такому нападению. Он участвовал в научном проекте по сбору продуктов жизнедеятельности на ДНК-анализ. И по методике там надо идти не по следам тигра, а от следов тигра. Но методика подразумевала еще, что след должен дать двух-трехдневной давности. А тут за самкой шел самец. И у них была любовь. И тут тигр и человек на гребне горы столкнулись. А когда дистанция менее 30 метров, нападение неизбежно. Тигр укусил за ногу, понял, что человек, и убежал. Но так как это было 30 километров от населенного пункта, были повреждены крупные связки и сосуды, то долго боролись за его жизнь, и в итоге все благополучно закончилось. Такие случаи тоже бывают. Поэтому если встретили следы тигра, нужно идти в другую сторону. Влево-вправо.
А что делать, если всё же встретились со зверем?
Если встретились, страх может помочь пережить встречу. Ты оцепенел от страха, встал, зверь ушел. В редких случаях, когда зверь не уходит, если есть машина, надо сесть в машину, если есть дом, зайти в дом. Если ничего нет, поднимать руки, шуметь. Я встречался с тигром. Я понимаю, что очень сложно это делать, не истерить. У каждого — свой характер. Можно ругаться. И даже нужно. Можно даже в селах увидеть. Если собаку подзывают ласково, она может не подойти. Если мужчина крикнет твердым словом, да сопроводит эпитетом, то собака очень быстро подбежит к нему. Это лес. Никто не слышит. Можно не стесняться. Железом по железу можно постучать.
Какие фатальные ошибки допускают люди? Если есть оружие, начинают стрелять. Причем начинают стрелять с очень дальней дистанции. Если есть петарды, взрыв-пакеты, фальшфейеры, то пытаются кинуть в тигра и, как правило, перекидывают. И тигр от них бежит к вам. И все эти истории с перцовыми баллончиками. Когда обратный ветер. Когда человек сам себя слепит. Бежит сам к зверю.
И еще одно правило — если вы компанией, больше одного человека, не надо разбегаться. Нужно встать вместе, сделаться шире, выше. Все анекдоты о том, что надо бежать быстрее товарища, они неправильные.
Еще вспомните поведение собак, когда заходишь куда-нибудь в гаражный кооператив, а там алабай сидит на привязи. Мы идем мимо и думаем: только не укуси, пожалуйста. В этом момент наш организм выделяет адреналиноподобные вещества, которые через поры выходят. Собака чувствует, что мы боимся, ведем себя как жертвы, и бросается на нас. А если человек идет в смартфоне, ничего не видит и, соответственно, не ведет себя как жертва, хищник на него никак не реагирует.
Говорят, тигр никогда не пугается. У него всегда хвост пистолетом. Это правда?
Правда. Тигр физиологически не может поджать хвост. А пугается или не пугается, этого мы сказать не можем. Единственное, что можем сказать, что тигры в дикой природе находятся в диком стрессе. Проводили исследование по стресс-гормонам. Тигру сложно. Одна из пяти охот успешная. Большую территорию надо обходить. Если это самка с тигрятами, вообще ужас. Ей надо их прокормить, они замерзают.
Раньше вообще считалось, что тигр сделал дело и ушел. Потом стали появляться фото, видео, когда самец находится рядом с семьей. Но на самом деле это — не то, что самец пришел с подарками с вахты, а это самец пришел к самке и смотрит, не погибло ли потомство. Если погибло, он готов сделать новое. Это механизм сохранения вида. К сожалению, семейных, отеческих моментов нет, но есть и плюсы. Тигры не убивают своих тигрят. А если это самка чужого самца или чужой самец, то убьют.