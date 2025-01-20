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Posted 20 января, 09:50

Published 20 января, 09:50

Modified 20 января, 09:50

Updated 20 января, 09:50

Пятеро второклассников отравились химией в школе Приморья — сейчас они в больнице

Пятеро второклассников отравились химией в школе Приморья — сейчас они в больнице

20 января 2025, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Безопасность
В селе Покровка Приморского края пятеро школьников попали в больницу после контакта с опасным веществом, найденным в классе.

В одной из школ села Покровка произошел неприятный инцидент. Пятеро второклассников почувствовали себя плохо после того, как столкнулись с химическим веществом, которое рассыпали под трубой отопления в учебном классе. Дети сразу же получили медицинскую помощь и были госпитализированы.

На место происшествия оперативно выехал прокурор Октябрьского района. В прокуратуре заявили, что ситуация находится под строгим контролем. Они намерены тщательно проверить, как такое вещество оказалось в школе и какие меры безопасности не были соблюдены.

#Новости#Безопасность#Больница#Отравление#Прокуратура#Приморский край#Школа#Приморье#Происшествия#Инцидент
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