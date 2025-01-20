Пятеро второклассников отравились химией в школе Приморья — сейчас они в больнице

В одной из школ села Покровка произошел неприятный инцидент. Пятеро второклассников почувствовали себя плохо после того, как столкнулись с химическим веществом, которое рассыпали под трубой отопления в учебном классе. Дети сразу же получили медицинскую помощь и были госпитализированы.