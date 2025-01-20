Пятеро второклассников отравились химией в школе Приморья — сейчас они в больнице

Posted 20 января, 09:50
Published 20 января, 09:50
Modified 20 января, 09:50
Updated 20 января, 09:50
В одной из школ села Покровка произошел неприятный инцидент. Пятеро второклассников почувствовали себя плохо после того, как столкнулись с химическим веществом, которое рассыпали под трубой отопления в учебном классе. Дети сразу же получили медицинскую помощь и были госпитализированы.
На место происшествия оперативно выехал прокурор Октябрьского района. В прокуратуре заявили, что ситуация находится под строгим контролем. Они намерены тщательно проверить, как такое вещество оказалось в школе и какие меры безопасности не были соблюдены.