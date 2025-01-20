Самолеты из Японии: что произошло в небе над Владивостоком? — фото

Posted 20 января, 07:02
Published 20 января, 07:02
Modified 20 января, 07:04
Updated 20 января, 07:04
В регионе произошла занятная ситуация, причем дважды. Внимательные приморцы заметили в небе конденсационный след самолета.
Согласно данным flightradar24, Airbus A320-214 летел по маршруту Токио-Харбин, но немного «помаячил» над Приморьем.
Более того, это не единственный авиалайнер, который кружил над Приморским краем. Судя по информации веб-сервиса, еще одно судно «залетало на огонек» в воздушном пространстве Владивостока. На сей раз полет пришелся на территорию вблизи Артема.
Каковы причины столь странных маршрутов? — Остается только догадываться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самолеты из Поднебесной кружили над Приморским краем из-за густого тумана. Лайнеры наворачивали круги над краевой столицей.