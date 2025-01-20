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Posted 20 января, 07:02

Published 20 января, 07:02

Modified 20 января, 07:04

Updated 20 января, 07:04

Почему иностранные авиалайнеры кружат над Приморским краем?

Самолеты из Японии: что произошло в небе над Владивостоком? — фото

20 января 2025, 07:02
Фото: 1MI.

Почему иностранные авиалайнеры кружат над Приморским краем?

Сюжет
Самолеты
Воздушное судное, летевшее из Японии в Китай, внезапно «очутилось» в Приморье. И не один раз. Как так вышло? — выяснял корреспондент «Восток-Медиа».

В регионе произошла занятная ситуация, причем дважды. Внимательные приморцы заметили в небе конденсационный след самолета.

Фото: vostokmedia.com

Согласно данным flightradar24, Airbus A320-214 летел по маршруту Токио-Харбин, но немного «помаячил» над Приморьем.

Скриншот с сайта
Скриншот с сайта. Фото: flightradar24

Более того, это не единственный авиалайнер, который кружил над Приморским краем. Судя по информации веб-сервиса, еще одно судно «залетало на огонек» в воздушном пространстве Владивостока. На сей раз полет пришелся на территорию вблизи Артема.

Скриншот с сайта
Скриншот с сайта. Фото: flightradar24

Каковы причины столь странных маршрутов? — Остается только догадываться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самолеты из Поднебесной кружили над Приморским краем из-за густого тумана. Лайнеры наворачивали круги над краевой столицей.

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#Новости#Владивосток#Самолеты#Авиаперевозки#Харбин#Приморский край#Приморье#Воздушное пространство#Происшествия#Туман
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