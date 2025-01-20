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Posted 20 января, 02:35

Published 20 января, 02:35

Modified 20 января, 02:37

Updated 20 января, 02:37

Обещали две тонны трепанга и скрылись с миллионами два жителя Приморского края

Сделка на десятки миллионов: морские охотники оказались «сказочниками» в Приморье

20 января 2025, 02:35
Фото: 1MI.

Обещали две тонны трепанга и скрылись с миллионами два жителя Приморского края

Сюжет
Мошенничество
Два товарища заключили сделку с иностранцем, после чего просто-напросто «кинули» компаньона в Приморском крае.

В декабре 2024 года в Славянке двое приморцев обманули иностранца, взяв у него десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчины получили 44 000 000 рублей, пообещав взамен 2 тонны трепанга.

После заключения сделки исполнители перестали выходить на связь с заказчиком. Ведь у них не было возможности выполнить обещанное.

На подозреваемых «горе-ловцов» возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере. Фигурантов заключили под стражу на два месяца.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичная мера пресечения действует еще на одного жителя региона, который слил интимные фото своей бывшей возлюбленной.

Хвастовство или месть? — мужчина слил «нюдсы» экс-супруги в Приморье
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