Сделка на десятки миллионов: морские охотники оказались «сказочниками» в Приморье

Posted 20 января, 02:35
Published 20 января, 02:35
Modified 20 января, 02:37
Updated 20 января, 02:37
В декабре 2024 года в Славянке двое приморцев обманули иностранца, взяв у него десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчины получили 44 000 000 рублей, пообещав взамен 2 тонны трепанга.
После заключения сделки исполнители перестали выходить на связь с заказчиком. Ведь у них не было возможности выполнить обещанное.
На подозреваемых «горе-ловцов» возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере. Фигурантов заключили под стражу на два месяца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичная мера пресечения действует еще на одного жителя региона, который слил интимные фото своей бывшей возлюбленной.