Схватил за куртку и тащил по земле: ребенка волокли по улице в Находке

Posted 19 января, 23:36
Published 19 января, 23:36
Modified 19 января, 23:38
Updated 19 января, 23:38
В Находке полиция проверяет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних. В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 54-летней местной жительницы, которая рассказала, что в районе улицы Спортивной неизвестный мужчина схватил несовершеннолетнего и тащил его по льду.
Прибывшие на место происшествия участковые установили, что группа подростков поджигала петарды и бросала их в сторону мужчины без определенного места жительства. В ответ на это мужчина пригрозил одному из подростков, схватив его за верхнюю одежду.
В данный момент полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства и личности участников инцидента, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, которому удалось выбраться из машины похитителей.