vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 23:36

Published 19 января, 23:36

Modified 19 января, 23:38

Updated 19 января, 23:38

Полиция проверяет информацию о нападении на ребёнка в Приморском крае

Схватил за куртку и тащил по земле: ребенка волокли по улице в Находке

19 января 2025, 23:36
Фото: Изображение Midjourney.

Полиция проверяет информацию о нападении на ребёнка в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Несовершеннолетнего волокли по земле по одной из улиц Находки. Мальчику помогли прохожие. Выяснилось, что произошло с подростком на самом деле.

В Находке полиция проверяет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних. В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 54-летней местной жительницы, которая рассказала, что в районе улицы Спортивной неизвестный мужчина схватил несовершеннолетнего и тащил его по льду.

Прибывшие на место происшествия участковые установили, что группа подростков поджигала петарды и бросала их в сторону мужчины без определенного места жительства. В ответ на это мужчина пригрозил одному из подростков, схватив его за верхнюю одежду.

В данный момент полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства и личности участников инцидента, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, которому удалось выбраться из машины похитителей.

Выбрался из машины на ходу: жуткие подробности похищения человека в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Один удар мог оборвать несколько жизней: грузовик вынесло на тротуар в ПриморьеУчитель набросился на школьника в Приморье? Полиция проводит проверкуВыяснились обстоятельства аварии с двумя горящими машинами в Приморье
#Новости#Находка#Полиция#Подростки#Несовершеннолетние#Приморский край#Мужчина#Очевидцы#Происшествия#Петарды#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика