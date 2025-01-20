Там чудеса: волшебное место с чудо-объектами нашли недалеко от Владивостока — фото

Озеро с вмерзшими в лёд лотосами изумляет жителей Приморского края

Сюжет Зима

Место удивительное и волшебное — самое то для фотосессий и вдохновения — находится совсем рядом с Владивостоком. Оно полно воспоминаний об ушедшем лете и раздумий о бренности бытия. Но как же там красиво!

— Изумительно, невероятно, как в странном волшебном лесу, хочется фотографировать каждый сантиметр и изумляться, изумляться, — так рассказала об этом месте Наталья Христенко, жительница Приморья, известный керамист, чей музей-мастерскую традиционных ремёсел «Жар-птица» в Фокино знают многие приморцы, и не только. — Это место и летом прекрасно, но зимой оно просто невероятное, там такие творения природы — вдохновляешься на каждом шагу! Я домой возвращаюсь — и буквально бегу к глине, работать, работать! А потрясло так Наталью озеро лотосов на Артём-ГРЭС. Зимой на льду лежат засохшие листья величественных цветов, пустые семенные коробочки. Они похожи на уникальные арт-объекты, созданные не человеком, а природой. Фото: Наталья Христенко. Предоставлено для «Восток-Медиа» — Очень жаль, что по озеру гуляют с собаками, животные портят такой необычный, такой странно сказочный пейзаж, — говорит Наталья. — Но еще можно успеть там побывать и сделать феерические фото! Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где в Приморье расцвели цветы в январе. Чудо или новая аномалия? Цветы распустились в Приморье в январе — видео Узнать подробнее