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Posted 20 января, 03:28

Published 20 января, 03:28

Modified 20 января, 03:30

Updated 20 января, 03:30

Разлив жидкости произошел около ДТП в Приморском крае

«Топливо льется?»: спецтехника перевернулась на оживленной трассе в Приморье — видео

20 января 2025, 03:28
Фото: Изображение Midjourney.

Разлив жидкости произошел около ДТП в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
На кольце в Михайловском районе опрокинулся большегруз. Приморцы взволнованы тем, что на месте инцидента разливается жидкость, похожая на топливо.

В новых медиа появились кадры с перевернутой спецтехникой. На кольце в Михайловке замечен крупногабаритный транспорт, предположительно перевозивший топливо. На месте инцидента разлилась жидкость, сообщили в социальных сетях.

«Похоже на бензовоз, льется топливо», — написал пользователь интернета.

Также на видео замечена машина спасателей. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия тоже пока неизвестны.

Видео: VLAD_ORK.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легковушка влетела в бензовоз на оживленной дороге дальневосточной столицы.

Эпичное столкновение легковушки и бензовоза во Владивостоке попало на видео
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