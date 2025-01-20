«Топливо льется?»: спецтехника перевернулась на оживленной трассе в Приморье — видео

Posted 20 января, 03:28
Published 20 января, 03:28
Modified 20 января, 03:30
Updated 20 января, 03:30
В новых медиа появились кадры с перевернутой спецтехникой. На кольце в Михайловке замечен крупногабаритный транспорт, предположительно перевозивший топливо. На месте инцидента разлилась жидкость, сообщили в социальных сетях.
«Похоже на бензовоз, льется топливо», — написал пользователь интернета.
Также на видео замечена машина спасателей. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия тоже пока неизвестны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легковушка влетела в бензовоз на оживленной дороге дальневосточной столицы.