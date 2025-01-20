«Тут фарш просто»: фура влетела в леера после чудовищной аварии в Приморье — видео

В дальневосточной столице на объездной трассе Седанка — Патрокл случилось жесткое дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. После Низководного моста в сторону Русского острова большегруз снес леерное ограждение и вылетел из полосы, отметили в социальных сетях.