vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 05:28

Published 20 января, 05:28

Modified 20 января, 05:30

Updated 20 января, 05:30

Страшная авария с участием большегруза произошла в Приморском крае

«Тут фарш просто»: фура влетела в леера после чудовищной аварии в Приморье — видео

20 января 2025, 05:28
Фото: vostokmedia.com.

Страшная авария с участием большегруза произошла в Приморском крае

Сюжет
Пробка
Длинномер сложился после аварии на объездной дороге во Владивостоке. Легковушке повезло меньше, — ее знатно смяло недалеко от крупногабаритного транспорта.

В дальневосточной столице на объездной трассе Седанка — Патрокл случилось жесткое дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. После Низководного моста в сторону Русского острова большегруз снес леерное ограждение и вылетел из полосы, отметили в социальных сетях.

Поодаль расположилась легковая машина, которая превратилась в груду железа. «Тут фарш просто», — поразился автор видеоролика.

Видео: VLAD_ORK.

Также свидетели происшествия пишут, что из-за инцидента собирается серьезная пробка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в результате которого произошел разлив топлива на дороге в Михайловском районе.

Вылилось 2/3 объема: спасатели подтвердили утечку топлива после ДТП в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Пробка собралась мигом: ДТП заблокировало половину дороги в Приморье — видеоЧасовые мучения в «адской» пробке: объездную трассу перекрыли во Владивостоке — видеоЦентр стоит: ДТП спровоцировало пробку в одном из городов Приморья — видео
#Новости#Видео#Дальний Восток#Владивосток#Пробка#Михайловский район#Приморский край#Большегруз#Происшествия#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика