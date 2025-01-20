«Тут фарш просто»: фура влетела в леера после чудовищной аварии в Приморье — видео

Posted 20 января, 05:28
Published 20 января, 05:28
Modified 20 января, 05:30
Updated 20 января, 05:30
В дальневосточной столице на объездной трассе Седанка — Патрокл случилось жесткое дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. После Низководного моста в сторону Русского острова большегруз снес леерное ограждение и вылетел из полосы, отметили в социальных сетях.
Поодаль расположилась легковая машина, которая превратилась в груду железа. «Тут фарш просто», — поразился автор видеоролика.
Также свидетели происшествия пишут, что из-за инцидента собирается серьезная пробка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в результате которого произошел разлив топлива на дороге в Михайловском районе.