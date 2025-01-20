Ученые и охотоведы объединят усилия в борьбе с конфликтными тиграми Приморья — видео

Posted 20 января, 06:22
Published 20 января, 06:22
Modified 20 января, 06:26
Updated 20 января, 06:26
В Дальнереченском районе специалисты охотнадзора в кратчайшие сроки отыскали и ликвидировали конфликтного тигра, который являлся серьезной угрозой для жителей региона. Эксперты обнаружили застарелую рану у хищника.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в торжественной обстановке поблагодарил сотрудников Минприроды за отвагу и профессионализм, которые они продемонстрировали в работе с опасным зверем.
«Как и планировали, мы усиливаем краевую службу охотнадзора людьми и техникой, чтобы максимально оперативно реагировать на сигналы о неадекватном поведении тигров», — подчеркнул глава региона.
Совсем скоро Олег Кожемяко проведет встречу с профильными специалистами и учеными. Главной целью совещания будет планирование мероприятий для сокращения до минимума конфликтных ситуаций с краснокнижными животными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигр недолго сопровождал автомобиль с путешественниками в Приморском крае.