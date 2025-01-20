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Posted 20 января, 06:22

Published 20 января, 06:22

Modified 20 января, 06:26

Updated 20 января, 06:26

Ученые и охотоведы объединят усилия в борьбе с конфликтными тиграми Приморья — видео

Ученые и охотоведы объединят усилия в борьбе с конфликтными тиграми Приморья — видео

20 января 2025, 06:22
Фото: kozhemiakoofficial.
Сюжет
Безопасность
Глава Приморья Олег Кожемяко наградил всех причастных в ликвидации опасного хищника в Зимниках. Также губернатор заявил, что профильные специалисты объединятся ради борьбы с общей проблемой.

В Дальнереченском районе специалисты охотнадзора в кратчайшие сроки отыскали и ликвидировали конфликтного тигра, который являлся серьезной угрозой для жителей региона. Эксперты обнаружили застарелую рану у хищника.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в торжественной обстановке поблагодарил сотрудников Минприроды за отвагу и профессионализм, которые они продемонстрировали в работе с опасным зверем.

«Как и планировали, мы усиливаем краевую службу охотнадзора людьми и техникой, чтобы максимально оперативно реагировать на сигналы о неадекватном поведении тигров», — подчеркнул глава региона.

Совсем скоро Олег Кожемяко проведет встречу с профильными специалистами и учеными. Главной целью совещания будет планирование мероприятий для сокращения до минимума конфликтных ситуаций с краснокнижными животными.

Видео: kozhemiakoofficial.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигр недолго сопровождал автомобиль с путешественниками в Приморском крае.

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