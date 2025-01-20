В судах России рассматриваются иски Бакальчука к компаниям-подрядчикам на 1 млрд руб

Таким образом, общая сумма требований Бакальчука к подрядчикам превышает один миллиард рублей. Интересно, что 13 сентября 2024 года, всего за пять дней до нападения на офисы Wildberries, он заявил прессе о том, что не намерен предъявлять претензии к подрядчикам в связи с приостановлением работ на строительных объектах маркетплейса в середине предыдущего года. При этом картотеки судебных дел зафиксировали факт того, что все иски «ВБ Девелопмент» были поданы во второй половине 2024 года.