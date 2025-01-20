В судах России рассматриваются иски Бакальчука к компаниям-подрядчикам на 1 млрд руб

Posted 20 января, 07:32
Published 20 января, 07:32
Modified 20 января, 07:32
Updated 20 января, 07:32
Иски к компании «ВБ Девелопмент» на общую сумму 75,9 миллиона рублей поданы подрядными организациями, пишет РИА Новости.
Арбитражный суд Московской области рассматривает девять исков от таких компаний, как ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания», которые требуют в совокупности взыскать 19,7 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы также получил восемь исков, сумма которых составляет почти 23 миллиона рублей.
Кроме того, Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 миллиона рублей, а в свердловском арбитраже находятся три дела на общую сумму 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области арбитражный суд получил три иска на 14,4 миллиона рублей. В Забайкальском крае, Ростовской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области суды рассматривают по одному иску: на 823,9 тысячи рублей, на 472,5 тысячи рублей и на 2,8 миллиона рублей от ООО «Гранд-Строй», ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» и ООО «Оверсайз Логистик» соответственно.
В свою очередь, в арбитражных судах Москвы и Московской области находится свыше десяти исковых заявлений, поданных ООО «ВБ Девелопмент» к своим подрядчикам, на общую сумму 843,9 миллиона рублей. Кроме того, по иску к компании «СТРОЙ-ЦОР» уже вынесено решение суда, который обязал выплатить 20,7 миллиона рублей в пользу Владислава Бакальчука. А производство иску к ООО «СК „ОЛИМП“ на сумму 166 миллионов рублей было прекращено.
Таким образом, общая сумма требований Бакальчука к подрядчикам превышает один миллиард рублей. Интересно, что 13 сентября 2024 года, всего за пять дней до нападения на офисы Wildberries, он заявил прессе о том, что не намерен предъявлять претензии к подрядчикам в связи с приостановлением работ на строительных объектах маркетплейса в середине предыдущего года. При этом картотеки судебных дел зафиксировали факт того, что все иски «ВБ Девелопмент» были поданы во второй половине 2024 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Владислав Бакальчук является единственным владельцем ООО «ВБ Девелопмент». До сентября 2024 года эта компания была техническим заказчиком при строительстве логистических комплексов Wildberries, но контракты были расторгнуты в октябре прошлого года. Тогда РВБ, объединенная компания Wildberries и Russ, сообщила о передаче строительных проектов другой компании, которая продолжает работы по возведению складов маркетплейса в российских регионах.