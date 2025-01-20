ВТБ Лизинг предлагает специальные условия финансирования автомобилей Sollers в январе

Так, если оформить в лизинг более двух цельнометаллических фургонов Sollers Atlant, то стоимость одного фургона с учётом преимуществ составит 2 955 000 рублей. В результате общая выгода при покупке одного автомобиля Sollers Atlant в лизинг составит 765 500 рублей. При авансе 40% ежемесячный лизинговый платёж в течение пяти лет будет равен 63 073 рубля, а компании на ОСН смогут вернуть до 45% от стоимости машины по договору лизинга за счёт налоговых преференций.*