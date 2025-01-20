ВТБ Лизинг предлагает специальные условия финансирования автомобилей Sollers в январе

Posted 20 января, 07:09
Published 20 января, 07:09
Modified 20 января, 07:10
Updated 20 января, 07:10
При заключении договора лизинга до 31 января 2025 года коммерческие автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo, пикап Sollers ST6 и среднетоннажные грузовики Sollers TR доступны в лизинг на специальных условиях. Размер выгоды зависит от модели, конфигурации и количества транспортных средств, приобретаемых в финансовую аренду.
На цельнометаллические фургоны Sollers Atlant распространяется скидка 400 000 рублей, а при покупке двух и более автомобилей преимущество увеличивается до 470 000 рублей. Дополнительную выгоду компании получат благодаря программе Минпромторга России, предусматривающей субсидию 10% на первый взнос.
Так, если оформить в лизинг более двух цельнометаллических фургонов Sollers Atlant, то стоимость одного фургона с учётом преимуществ составит 2 955 000 рублей. В результате общая выгода при покупке одного автомобиля Sollers Atlant в лизинг составит 765 500 рублей. При авансе 40% ежемесячный лизинговый платёж в течение пяти лет будет равен 63 073 рубля, а компании на ОСН смогут вернуть до 45% от стоимости машины по договору лизинга за счёт налоговых преференций.*
На все модификации Sollers Argo распространяется скидка от производителя 355 000 рублей. Преимущество увеличивается до 475 000 рублей также при оформлении в финансовую аренду двух и более автомобилей. Например, при тех же условиях лизинга и сниженной до 2 420 000 рублей стоимости промтоварный фургон Sollers Argo доступен в лизинг с ежемесячным платежом 51 653 рублей. Госсубсидия на аванс составит 242 000 рублей, суммарная выгода достигнет 717 000 рублей.*
Автомобили Sollers созданы специально для рынка России. Они отлично адаптированы к климатическим и дорожным условиям. Многие модели Sollers, а особенно коммерческие автомобили, отличаются способностью поднимать большие грузы. Эта особенность делает их привлекательным выбором для бизнеса и перевозки грузов.
Клиентам ВТБ Лизинг доступны комфортные условия лизинговой сделки и доступны различные опции финансирования: сниженные авансы, минимальные ежемесячные платежи и минимальное удорожание. Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Sollers можно в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.
* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 45% доступна компаниям на ОСН: до 25% составляет экономия на налоге на прибыль, до 20% — возврат НДС. Размер выгоды указан с учётом скидки поставщика, действующей до 31 января 2025, и субсидии 10% на авансовый платёж в соответствии с программой льготного лизинга новой колёсной техники российского производства от Минпромторга России. Стоимость техники действительна на 17.01.2025.