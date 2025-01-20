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Posted 19 января, 23:25

Published 19 января, 23:25

Modified 19 января, 23:28

Updated 19 января, 23:28

Насекомые пробуждаются из-за нестандартно теплых температур в Приморском крае

Выходят из спячки и погибают: аномальное потепление обманчиво в Приморье — видео

19 января 2025, 23:25
Фото: Изображение Midjourney.

Насекомые пробуждаются из-за нестандартно теплых температур в Приморском крае

Сюжет
Зима
Если многие жители Приморского края рады оттепели, то некоторые представители живой природы оказываются в смертельной ловушке из-за обманчивой погоды.

Минувший день оказался весьма теплым в регионе. В Спасском районе столбики термометров поднялись до пяти градусов по Цельсию. В краевой столице воскресенье выдалось тоже достаточно весенним.

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Оттепель стала самой что ни на есть обманкой для представителей живой природы. Так, насекомые, почуяв «веяние» марта, начали просыпаться раньше времени. Когда температура воздуха переступила плюсовой порог, гусеницы выползли на тротуары.

Видео: vostokmedia.com.

Судя по всему, их век был скоротечен, ведь ночью вновь стало морозно. Однако плюсовая температура вернется в регион в ближайшее время. Не исключено, что найдутся еще маленькие смельчаки, которые перепутают зиму с весной под гнетом январской оттепели.

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