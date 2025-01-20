Выходят из спячки и погибают: аномальное потепление обманчиво в Приморье — видео

Судя по всему, их век был скоротечен, ведь ночью вновь стало морозно. Однако плюсовая температура вернется в регион в ближайшее время. Не исключено, что найдутся еще маленькие смельчаки, которые перепутают зиму с весной под гнетом январской оттепели.