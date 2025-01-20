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Posted 20 января, 05:04

Published 20 января, 05:04

Modified 20 января, 05:06

Updated 20 января, 05:06

Опубликованы новые подробности резонансной аварии в Приморском крае

Вылилось 2/3 объема: спасатели подтвердили утечку топлива после ДТП в Приморье — фото

20 января 2025, 05:04
Фото: primgochs.

Опубликованы новые подробности резонансной аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Огромная машина перевернулась на дороге в Михайловском районе. Приморцы подозревали, что из авто вытекла горючая жидкость. К слову, пожарные подтвердили домыслы местного населения.

Сотрудники регионального Министерства ГОЧС работают на месте аварии с бензовозом, сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели подтвердили, что в результате инцидента произошла утечка горючей жидкости.

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Бригада пожарно-спасательной службы прибыла на место инцидента, где перевернулась машина с дизельным топливом. По данным специалистов, из 12 кубов вылилось примерно 2/3 объема.

«Пожарными ведутся работы по откачке остатков топлива, эвакуации бензовоза и засыпке пролитого топлива. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МинГОЧС Приморья.
Фото: primgochs

Жители региона тоже высказались о произошедшем.

«Как его занесло на кольцо и как он умудрился перевернуться»;
«Хорошо, что обошлось без жертв»;
«Самое главное, что быстренько отреагировали и ликвидируют последствия».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наемные поджигатели уничтожили легковую иномарку в Приморском крае. Заказчик предпочел остаться инкогнито.

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