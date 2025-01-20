Вылилось 2/3 объема: спасатели подтвердили утечку топлива после ДТП в Приморье — фото

Опубликованы новые подробности резонансной аварии в Приморском крае

Сюжет ДТП

Огромная машина перевернулась на дороге в Михайловском районе. Приморцы подозревали, что из авто вытекла горючая жидкость. К слову, пожарные подтвердили домыслы местного населения.