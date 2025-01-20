Вылилось 2/3 объема: спасатели подтвердили утечку топлива после ДТП в Приморье — фото

Posted 20 января, 05:04
Published 20 января, 05:04
Modified 20 января, 05:06
Updated 20 января, 05:06
Сотрудники регионального Министерства ГОЧС работают на месте аварии с бензовозом, сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели подтвердили, что в результате инцидента произошла утечка горючей жидкости.
Бригада пожарно-спасательной службы прибыла на место инцидента, где перевернулась машина с дизельным топливом. По данным специалистов, из 12 кубов вылилось примерно 2/3 объема.
«Пожарными ведутся работы по откачке остатков топлива, эвакуации бензовоза и засыпке пролитого топлива. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МинГОЧС Приморья.
Жители региона тоже высказались о произошедшем.
«Как его занесло на кольцо и как он умудрился перевернуться»;
«Хорошо, что обошлось без жертв»;
«Самое главное, что быстренько отреагировали и ликвидируют последствия».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наемные поджигатели уничтожили легковую иномарку в Приморском крае. Заказчик предпочел остаться инкогнито.