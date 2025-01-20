Высочайшей пробы: спектакли театров Приморья — в золотом фонде российского искусства

Posted 20 января, 06:44
Published 20 января, 06:44
Modified 20 января, 06:46
Updated 20 января, 06:46
В Приморском отделении Союза театральных деятелей России рассказали: сегодня в стране идёт создание «Золотого фонда театральных постановок России». Проект создания такого фонда СТД России приурочило к своему 150-летию, которое будет отмечаться в 2026 году.
Уже завершён первый этап — из более чем 1000 спектаклей, представленных всеми театрами страны (от Калининграда до Камчатки), жюри отобрало триста, которые вошли в шорт-лист.
— По условиям проекта, спектакли должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код, — отметили в Приморском отделении СТД.
Теперь эксперты продолжат работу и из этих трёх сотен выберут самые-самые, 100 спектаклей, которые и составят Золотой фонд. Планируется, что будут созданы телеверсии всей «золотой сотни», на съемку и трансляцию части спектаклей уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.
Самое приятное в том, что в шорт-лист, в триста претендентов на звание лучших из лучших спектаклей России, вошли сразу четыре постановки театров Приморского края.
Это «Тысяча и одна ночь» (16+) Приморской сцены Мариинского театра (хореограф-постановщик Эльдар Алиев), «Поминальная молитва» (12+) Приморского академического драматического театра имени Горького (режиссер — Ефим Звеняцкий), «Конёк-горбунок» (6+) Приморского краевого театра кукол (режиссер Виталий Дьяченко) и «Вечно живые» (16+) драматического театра Тихоокеанского флота (режиссёр Станислав Мальцев). Подержим пальцы за наших! Каждая из этих постановок достойна звания золотой!
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