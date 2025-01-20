Высочайшей пробы: спектакли театров Приморья — в золотом фонде российского искусства

Теперь эксперты продолжат работу и из этих трёх сотен выберут самые-самые, 100 спектаклей, которые и составят Золотой фонд. Планируется, что будут созданы телеверсии всей «золотой сотни», на съемку и трансляцию части спектаклей уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.