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Posted 20 января, 06:44

Published 20 января, 06:44

Modified 20 января, 06:46

Updated 20 января, 06:46

Сцена из спектакля «Поминальная молитва»

Высочайшей пробы: спектакли театров Приморья — в золотом фонде российского искусства

20 января 2025, 06:44
Фото: gorkytheater.ru. Сцена из спектакля «Поминальная молитва»

В золотой фонд театральных постановок войдут спектакли из Приморского края

Сюжет
Спектакль
В «Золотой фонд театральных постановок России» могут войти спектакли театров Приморского края. В шорт-лист из трёх сотен номинантов попали четыре постановки, рождённые во Владивостоке. Попадут ли они в сотню лучших? Верим и надеемся!

В Приморском отделении Союза театральных деятелей России рассказали: сегодня в стране идёт создание «Золотого фонда театральных постановок России». Проект создания такого фонда СТД России приурочило к своему 150-летию, которое будет отмечаться в 2026 году.

Уже завершён первый этап — из более чем 1000 спектаклей, представленных всеми театрами страны (от Калининграда до Камчатки), жюри отобрало триста, которые вошли в шорт-лист.

— По условиям проекта, спектакли должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код, — отметили в Приморском отделении СТД.

Теперь эксперты продолжат работу и из этих трёх сотен выберут самые-самые, 100 спектаклей, которые и составят Золотой фонд. Планируется, что будут созданы телеверсии всей «золотой сотни», на съемку и трансляцию части спектаклей уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.

Самое приятное в том, что в шорт-лист, в триста претендентов на звание лучших из лучших спектаклей России, вошли сразу четыре постановки театров Приморского края.

Это «Тысяча и одна ночь» (16+) Приморской сцены Мариинского театра (хореограф-постановщик Эльдар Алиев), «Поминальная молитва» (12+) Приморского академического драматического театра имени Горького (режиссер — Ефим Звеняцкий), «Конёк-горбунок» (6+) Приморского краевого театра кукол (режиссер Виталий Дьяченко) и «Вечно живые» (16+) драматического театра Тихоокеанского флота (режиссёр Станислав Мальцев). Подержим пальцы за наших! Каждая из этих постановок достойна звания золотой!

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#Новости#Культура#Владивосток#Спектакль#Приморский край
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