Январская весна продолжается: оттепель омрачит жуткий северный ветер в Приморье

Posted 19 января, 23:11
Published 19 января, 23:11
Modified 19 января, 23:13
Updated 19 января, 23:13
Сегодня, 20 января, в регионе будет преимущественно без осадков, сообщает «Примгидромет». Кое-где ожидаются сильный северо-западный ветер и гололедица после морозной ночи, — температура воздуха падала до -23 °C. Однако к обеду столбики термометров поднимутся до +2 °C.
Во Владивостоке прогнозируется северо-западное дуновение, которое разыграется после обеда до сильного. Воздух прогреется до -3 — -5 °C. В Уссурийске образовался гололед, также в городе задует северный ветер. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 °C. На дорогах Находки тоже сформируются ледяные оковы. К обеду потеплеет до +2 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасском районе столбики термометров показали +5 °C. Снег таял на глазах из-за аномального потепления.