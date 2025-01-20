Январская весна продолжается: оттепель омрачит жуткий северный ветер в Приморье

Во Владивостоке прогнозируется северо-западное дуновение, которое разыграется после обеда до сильного. Воздух прогреется до -3 — -5 °C. В Уссурийске образовался гололед, также в городе задует северный ветер. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 °C. На дорогах Находки тоже сформируются ледяные оковы. К обеду потеплеет до +2 °C.