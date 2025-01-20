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Posted 19 января, 23:11

Published 19 января, 23:11

Modified 19 января, 23:13

Updated 19 января, 23:13

Потепление до плюсовых температур продолжается в Приморском крае

Январская весна продолжается: оттепель омрачит жуткий северный ветер в Приморье

19 января 2025, 23:11
Фото: 1MI.

Потепление до плюсовых температур продолжается в Приморском крае

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Погода
Январь все больше и больше напоминает март в Приморском крае. Ведь в регионе уже несколько дней подряд царит весеннее тепло.

Сегодня, 20 января, в регионе будет преимущественно без осадков, сообщает «Примгидромет». Кое-где ожидаются сильный северо-западный ветер и гололедица после морозной ночи, — температура воздуха падала до -23 °C. Однако к обеду столбики термометров поднимутся до +2 °C.

Во Владивостоке прогнозируется северо-западное дуновение, которое разыграется после обеда до сильного. Воздух прогреется до -3 — -5 °C. В Уссурийске образовался гололед, также в городе задует северный ветер. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 °C. На дорогах Находки тоже сформируются ледяные оковы. К обеду потеплеет до +2 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасском районе столбики термометров показали +5 °C. Снег таял на глазах из-за аномального потепления.

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