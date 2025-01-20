Задним ходом по узкой дорожке: тигр преследовал автомобиль в Приморье — видео

Posted 20 января, 01:22
Published 20 января, 01:22
Modified 20 января, 01:24
Updated 20 января, 01:24
Группа приморцев планировала поглядеть на водопады, но попала в жуткую ситуацию. На дорогу вышел амурский тигр, сообщили в новых медиа. Путешественники намеревались удалиться с места встречи на задней передаче, но тщетно, — полосатый кот двинулся за ними.
Очевидцы запаниковали, но старались держать себя в руках. Также, по словам автора видео, хищников было, как минимум, двое. На камеру попал только один, судя по диалогу взволнованных туристов.
К счастью, автомобилю удалось уехать в обратную сторону без происшествий. Дикий зверь решил остановить преследование и остался на повороте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна встреча с тигром произошла в Приморском крае. Однако когтистое животное было ранено.