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Posted 20 января, 01:22

Published 20 января, 01:22

Modified 20 января, 01:24

Updated 20 января, 01:24

Хищная кошка шла следом за машиной в Приморском крае

Задним ходом по узкой дорожке: тигр преследовал автомобиль в Приморье — видео

20 января 2025, 01:22
Фото: Изображение Midjourney.

Хищная кошка шла следом за машиной в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Дикий когтистый зверь стал неожиданным обстоятельством на тропе к водопадам в Приморском крае. Напуганные очевидцы пытались скрыться от хозяина тайги, но тот пошел в наступление…

Группа приморцев планировала поглядеть на водопады, но попала в жуткую ситуацию. На дорогу вышел амурский тигр, сообщили в новых медиа. Путешественники намеревались удалиться с места встречи на задней передаче, но тщетно, — полосатый кот двинулся за ними.

Очевидцы запаниковали, но старались держать себя в руках. Также, по словам автора видео, хищников было, как минимум, двое. На камеру попал только один, судя по диалогу взволнованных туристов.

Видео: ussur_mikh_kray.

К счастью, автомобилю удалось уехать в обратную сторону без происшествий. Дикий зверь решил остановить преследование и остался на повороте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна встреча с тигром произошла в Приморском крае. Однако когтистое животное было ранено.

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