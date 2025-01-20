Зима вернётся: снег и похолодание ожидаются в Приморье в конце рабочей недели

Posted 20 января, 02:00
Published 20 января, 02:00
Modified 20 января, 02:02
Updated 20 января, 02:02
По сообщениям «Примгидромета», 21 января ощутимо похолодает: по краю — до -21 °С, а в центральных районах до -30 °С, на побережье -11 °С. К вечеру в Приморье придёт циклон, он будет смещаться в сторону Японии. Будет облачно, а на юге края возможен небольшой снег. Потепление продолжится, ночь будет значительно теплее предыдущей.
— А вот во второй половине недели в Приморском крае пройдёт небольшой снег, похолодает. Температура воздуха — от минус 6 до минус 12 градусов по Цельсию, — рассказали в пресс-службе «Примгидромета».
Во Владивостоке на этой неделе преимущественно без осадков, только в среду может пройти слабый снег. Теплее всего будет во вторник и среду — от нуля дом минус 3 градусов по Цельсию. Во второй половине недели похолодает: от -6 до -12°С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чего ждать от погоды сегодня, 20 января.