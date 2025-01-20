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Posted 20 января, 02:00

Published 20 января, 02:00

Modified 20 января, 02:02

Updated 20 января, 02:02

Аномальное тепло сменится снегом и похолоданием в Приморском крае

Зима вернётся: снег и похолодание ожидаются в Приморье в конце рабочей недели

20 января 2025, 02:00
Фото: vostokmedia.com.

Аномальное тепло сменится снегом и похолоданием в Приморском крае

Сюжет
Погода
Переменчивой и неустойчивой будет погода в Приморском крае на этой неделе — и обольщаться оттепелями и аномальным теплом не стоит. Синоптики рассказали: в конце недели ожидается небольшой снег и похолодание.

По сообщениям «Примгидромета», 21 января ощутимо похолодает: по краю — до -21 °С, а в центральных районах до -30 °С, на побережье -11 °С. К вечеру в Приморье придёт циклон, он будет смещаться в сторону Японии. Будет облачно, а на юге края возможен небольшой снег. Потепление продолжится, ночь будет значительно теплее предыдущей.

— А вот во второй половине недели в Приморском крае пройдёт небольшой снег, похолодает. Температура воздуха — от минус 6 до минус 12 градусов по Цельсию, — рассказали в пресс-службе «Примгидромета».

Во Владивостоке на этой неделе преимущественно без осадков, только в среду может пройти слабый снег. Теплее всего будет во вторник и среду — от нуля дом минус 3 градусов по Цельсию. Во второй половине недели похолодает: от -6 до -12°С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чего ждать от погоды сегодня, 20 января.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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