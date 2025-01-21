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Posted 21 января, 08:44

Published 21 января, 08:44

Modified 21 января, 08:46

Updated 21 января, 08:46

«Амурский тигр» назвал четыре причины конфликтов человека с тигром

«Амурский тигр» назвал четыре причины конфликтов человека с тигром

21 января 2025, 08:44
Сюжет
Безопасность
Центр «Амурский тигр» представил анализ всех случаев нападения тигров на людей в Приморском крае. Директор центра Сергей Арамилев назвал четыре основные причины конфликтных ситуаций с хищниками.

Руководитель центра подчеркивает, что ни одно нападение тигра не происходит без веской причины. Первой и самой опасной причиной является попытка человека отобрать у хищника его добычу. Второй фактор — это приближение людей к тигрятам, что провоцирует защитную реакцию тигрицы.

Третьей причиной конфликтов становятся собаки без привязи, которые при встрече с тигром прячутся за своими хозяевами. Четвертая причина — ранения хищников, полученные от браконьеров или в результате ДТП, после которых животные становятся особенно опасными.

Центр «Амурский тигр» отмечает, что все эти ситуации можно предотвратить при соблюдении простых правил безопасности. Директор центра рекомендует не преследовать хищников по следам и немедленно сообщать в специальные службы о встречах с ранеными животными.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.

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