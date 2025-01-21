«Амурский тигр» назвал четыре причины конфликтов человека с тигром

Центр «Амурский тигр» отмечает, что все эти ситуации можно предотвратить при соблюдении простых правил безопасности. Директор центра рекомендует не преследовать хищников по следам и немедленно сообщать в специальные службы о встречах с ранеными животными.



Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.