Антон Волошко: Сайт «80 Победа» — важный инструмент сохранения исторической памяти

Кроме официального сайта, созданы группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и телеграм-канал. Также можно скачать приложение «Победа80», разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В нем — несколько разделов: «Новости. Актуальные новости о праздновании 80-летия Победы», «Фильмы. Коллекция фильмов о Великой Отечественной войне», «Военные песни», «Наша Победа. Бессмертный архив», «История Победы. Ключевые события, хроника, исторические тесты» и квест «Вечные звезды».