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Posted 21 января, 00:12

Published 21 января, 00:12

Modified 21 января, 03:16

Updated 21 января, 03:16

Антон Волошко: Сайт «80 Победа» — важный инструмент сохранения исторической памяти

Антон Волошко: Сайт «80 Победа» — важный инструмент сохранения исторической памяти

21 января 2025, 00:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Парламент
В России запущен официальный интернет-ресурс, посвященный годовщине разгрома нацизма.

Оргкомитетом празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. создан официальный сайт этого события. Материалы, подготовленные при участии Российского военно-исторического общества, знакомят читателей с хронологией противостояния Красной Армии и всего советского народа с нацистам и их пособникам. Каждому ключевому событию посвящен отдельный раздел. Текстовые материалы дополняют документальные фото.

Фото: zspk.gov.ru
«Интернет-ресурсы — часть нашей повседневной жизни. Поэтому, уверен, что такой способ донесения информации о трагических и героических днях Великой Отечественной войны найдет отклик у широкой аудитории, будет востребованным инструментом сохранения исторической памяти. Это современно, понятно и очень содержательно. Причем ресурс будет дополняться новостями, сообщениями о различных акциях, экскурсом в историю. В нынешних условиях, когда события 80-летней давности пытаются не просто переписать, а даже как-то приукрасить и романтизировать — особенно в зарубежной киноиндустрии — такие образовательные проекты очень ценны», — отметил Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко.

Кроме официального сайта, созданы группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и телеграм-канал. Также можно скачать приложение «Победа80», разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В нем — несколько разделов: «Новости. Актуальные новости о праздновании 80-летия Победы», «Фильмы. Коллекция фильмов о Великой Отечественной войне», «Военные песни», «Наша Победа. Бессмертный архив», «История Победы. Ключевые события, хроника, исторические тесты» и квест «Вечные звезды».

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