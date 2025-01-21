Авария с участием пассажирского автобуса перекрыла дорогу в Приморье

Posted 20 января, 23:43
Published 20 января, 23:43
Modified 20 января, 23:45
Updated 20 января, 23:45
В Артеме утро началось не с кофе. Две машины не поделили дорогу, в результате чего образовалась серьезная пробка. Судя по кадрам, в дорожную передрягу попал пассажирский автобус.
Очевидцы инцидента сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. О пострадавших пока неизвестно. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что две аварии осложнили движение на центральной улице дальневосточной столицы. На Суханова собралась пробка из-за непредвиденных обстоятельств.