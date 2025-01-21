vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 23:43

Published 20 января, 23:43

Modified 20 января, 23:45

Updated 20 января, 23:45

ДТП спровоцировало столпотворение в одном из городов Приморского края

Авария с участием пассажирского автобуса перекрыла дорогу в Приморье

20 января 2025, 23:43
Фото: 1MI.

ДТП спровоцировало столпотворение в одном из городов Приморского края

Сюжет
Автобус
Столкновение автомобилей стало причиной «хаоса» недалеко от Владивостока. Движение нарушено, так как посреди улицы расположились участники дорожного происшествия.

В Артеме утро началось не с кофе. Две машины не поделили дорогу, в результате чего образовалась серьезная пробка. Судя по кадрам, в дорожную передрягу попал пассажирский автобус.

Очевидцы инцидента сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. О пострадавших пока неизвестно. Обстоятельства аварии выясняются.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что две аварии осложнили движение на центральной улице дальневосточной столицы. На Суханова собралась пробка из-за непредвиденных обстоятельств.

Два ДТП подряд: жуткая пробка собралась в центре Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Мегаэксклюзив: кадры из салона угнанного и разбитого авто во Владивостоке — фотоПеревернулся и парализовал целую трассу: жесткая авария случилась утром в ПриморьеМассовая авария случилась рано утром во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Автобус#Полиция#Пробка#Приморский край#ДТП#Артем#Приморье#Аварии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика