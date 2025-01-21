Автобус отбросило в легковушку: подробности аварии в Приморье

В пресс-службе полиции поделились подробностями аварии. Предварительно установлено, что водитель автобуса Hyundai County поворачивал налево и не пропустил рулевого Mazda MPV, который двигался прямо. После чего автомобили столкнулись. От удара «Хендай» отбросило в Toyota Carina.