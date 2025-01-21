Автобус отбросило в легковушку: подробности аварии в Приморье

Posted 21 января, 04:32
Published 21 января, 04:32
Modified 21 января, 04:34
Updated 21 января, 04:34
В Артеме случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент стал причиной осложненного движения в городе.
В пресс-службе полиции поделились подробностями аварии. Предварительно установлено, что водитель автобуса Hyundai County поворачивал налево и не пропустил рулевого Mazda MPV, который двигался прямо. После чего автомобили столкнулись. От удара «Хендай» отбросило в Toyota Carina.
В результате происшествия пострадали только машины. В момент ДТП в автобусе не было пассажиров. К слову, транспорт принадлежит частному лицу.
Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.
«По-любому в телефон „залипал“»;
«Невнимательность за рулем может дорого обойтись, когда возишь людей»;
«Хорошо, что в салоне никого не было».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большегруз спровоцировал серьезный затор на Луговой во Владивостоке. Легковушка и фура стали участниками проблемной аварии недалеко от центра краевой столицы.