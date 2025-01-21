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Posted 21 января, 04:32

Published 21 января, 04:32

Modified 21 января, 04:34

Updated 21 января, 04:34

Опубликованы новые данные о ДТП с участием пассажирского автобуса

Автобус отбросило в легковушку: подробности аварии в Приморье

21 января 2025, 04:32
Фото: prim_police.

Опубликованы новые данные о ДТП с участием пассажирского автобуса

Сюжет
Автобус
Серьезная авария спровоцировала затор на дороге недалеко от Владивостока. В причинах и следствиях инцидента разбирались силовики.

В Артеме случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент стал причиной осложненного движения в городе.

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В пресс-службе полиции поделились подробностями аварии. Предварительно установлено, что водитель автобуса Hyundai County поворачивал налево и не пропустил рулевого Mazda MPV, который двигался прямо. После чего автомобили столкнулись. От удара «Хендай» отбросило в Toyota Carina.

В результате происшествия пострадали только машины. В момент ДТП в автобусе не было пассажиров. К слову, транспорт принадлежит частному лицу.

Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.

«По-любому в телефон „залипал“»;
«Невнимательность за рулем может дорого обойтись, когда возишь людей»;
«Хорошо, что в салоне никого не было».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большегруз спровоцировал серьезный затор на Луговой во Владивостоке. Легковушка и фура стали участниками проблемной аварии недалеко от центра краевой столицы.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автобус#Пассажиры#Приморский край#ДТП#Артем#Приморье#Mazda MPV
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