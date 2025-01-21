Что владивостокцу рыбалка, того Чарли не понять: чем удивлён студент из Конго — видео

В своём видео, снятом в одном из традиционных мест, где собираются на льду любители зимней рыбалки, Чарли с юмором, но без «наездов» рассуждает об этой странной и непонятной ему традиции, изумляясь более всего двум вещам: как рыбаки Владивостока не замерзают, часами сидя у лунки, и почему им не жалко утопить в море «крузак» за пять миллионов» ради горстки корюшки, красная цена которой — сто рублей.