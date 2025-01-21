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Posted 21 января, 03:12

Published 21 января, 03:12

Modified 21 января, 03:14

Updated 21 января, 03:14

Студент из Конго поразился привычке жителей Владивостока ловить рыбу зимой

Что владивостокцу рыбалка, того Чарли не понять: чем удивлён студент из Конго — видео

21 января 2025, 03:12
Фото: 1MI.

Студент из Конго поразился привычке жителей Владивостока ловить рыбу зимой

Сюжет
Зимняя рыбалка
Студент МГУ имени Невельского из Конго по имени Чарли давно уже стал своего рода легендой в новых медиа Владивостока. Парень искренне рассказывает о нашем городе — с чувством юмора и большой нежностью. Вот и традиция подлёдной рыбалки его поразила.

В своём видео, снятом в одном из традиционных мест, где собираются на льду любители зимней рыбалки, Чарли с юмором, но без «наездов» рассуждает об этой странной и непонятной ему традиции, изумляясь более всего двум вещам: как рыбаки Владивостока не замерзают, часами сидя у лунки, и почему им не жалко утопить в море «крузак» за пять миллионов» ради горстки корюшки, красная цена которой — сто рублей.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Отметим, что в словах Чарли по поводу «крузака» и корюшки есть сермяжная правда, есть. Между прочим, на эту животрепещущую по зиме тему — утопить машину ради улова — высказывались даже приморские художники. Любители искусства помнят картину молодого талантливого живописца Дмитрия Лучинина «Навага», на которой — ушедшие под лёд машины рыбаков на острове Русском (был такой памятный случай в 2019 году, который и вдохновил художника). Так что, Чарли, мы тебя понимаем. Частично.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем еще нравятся владивостокцам Чарли и его видео.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Зимняя рыбалка#Приморский край
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