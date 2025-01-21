Что владивостокцу рыбалка, того Чарли не понять: чем удивлён студент из Конго — видео

Posted 21 января, 03:12
Published 21 января, 03:12
Modified 21 января, 03:14
Updated 21 января, 03:14
В своём видео, снятом в одном из традиционных мест, где собираются на льду любители зимней рыбалки, Чарли с юмором, но без «наездов» рассуждает об этой странной и непонятной ему традиции, изумляясь более всего двум вещам: как рыбаки Владивостока не замерзают, часами сидя у лунки, и почему им не жалко утопить в море «крузак» за пять миллионов» ради горстки корюшки, красная цена которой — сто рублей.
Отметим, что в словах Чарли по поводу «крузака» и корюшки есть сермяжная правда, есть. Между прочим, на эту животрепещущую по зиме тему — утопить машину ради улова — высказывались даже приморские художники. Любители искусства помнят картину молодого талантливого живописца Дмитрия Лучинина «Навага», на которой — ушедшие под лёд машины рыбаков на острове Русском (был такой памятный случай в 2019 году, который и вдохновил художника). Так что, Чарли, мы тебя понимаем. Частично.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем еще нравятся владивостокцам Чарли и его видео.