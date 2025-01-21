Демоны убийства и шлюха с золотым сердцем: страсти будут кипеть во Владивостоке

Posted 21 января, 05:49
Published 21 января, 05:49
Modified 21 января, 05:51
Updated 21 января, 05:51
— «Верди Марафон» посвящён творческому наследию самого известного итальянского композитора — Джузеппе Верди, — рассказали в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра. — Зрители услышат все оперы классика, входящие в репертуар театра, а также редко исполняемые шедевры.
Начнётся марафон 14 февраля. В день всех влюблённых прозвучит «Травиата» (12+). Это история куртизанки, которую настигла настоящая любовь и которая пожертвовала всем ради любимого.
15 февраля на сцене — «Риголетто» (12+). Это трагедия за маской смеха, наполненная сильнейшими эмоциями. 16 февраля вниманию зрителей предложат оперу «Дон Карлос» (12+), историческую драму, которая не так часто появляется в репертуаре театра. Опера порадует красотой вокальных ансамблей.
20 февраля — время шекспировских страстей! О, это же «Макбет» (16+)! Ведьмы, коварные замыслы и кровавые убийства, путь на трон по головам и рекам крови… Мрачная история вернётся на Приморскую сцену после продолжительного перерыва. Её герои — самая злодейская пара в истории оперы.
23 февраля на Приморской сцене Мариинского театра будет исполнен «Реквием» (12+), это произведение ещё называют «оперой в церковных одеждах».
1 марта в концертном исполнении прозвучит опера «Трубадур» (16+) — музыкальный триллер с эффектной и яркой музыкой, требующей большого мастерства и огненного темперамента от певцов. Отметим, что ранее «Трубадур» звучал во Владивостоке лишь однажды — в 2022 году.
5 марта в Большом зале прозвучит «Аида» (12+) — нежная и печальная история любви рабыни и грозного властителя. Она была написана Верди к завершению строительства Суэцкого канала и стала первой национальной египетской оперой.
Завершится «Верди Марафон» 7 марта концертом «Гала-Верди» (12+). Грандиозная программа вечера включит музыкальные номера из разных опер композитора, ранее не звучавших на Приморской сцене.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой спектакль Приморской сцены Мариинского театра может войти в золотой фонд российского театра.