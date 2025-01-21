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Posted 21 января, 05:49

Published 21 января, 05:49

Modified 21 января, 05:51

Updated 21 января, 05:51

Сцена из спектакля «Дон Карлос»

Демоны убийства и шлюха с золотым сердцем: страсти будут кипеть во Владивостоке

21 января 2025, 05:49
Фото: Илья Коротков. Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра. Сцена из спектакля «Дон Карлос»

Приморская сцена Мариинского театра проведет «Верди Марафон» в феврале

Сюжет
Опера
Страсти в буквальном смысле шекспировские будут кипеть во Владивостоке в феврале и марте. На Приморской сцене Мариинского театра пройдёт «Верди Марафон», а каждой опере этого великого итальянца присущ высочайший накал эмоций. Хэппи-эндов не ждите!
— «Верди Марафон» посвящён творческому наследию самого известного итальянского композитора — Джузеппе Верди, — рассказали в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра. — Зрители услышат все оперы классика, входящие в репертуар театра, а также редко исполняемые шедевры.

Начнётся марафон 14 февраля. В день всех влюблённых прозвучит «Травиата» (12+). Это история куртизанки, которую настигла настоящая любовь и которая пожертвовала всем ради любимого.

15 февраля на сцене — «Риголетто» (12+). Это трагедия за маской смеха, наполненная сильнейшими эмоциями. 16 февраля вниманию зрителей предложат оперу «Дон Карлос» (12+), историческую драму, которая не так часто появляется в репертуаре театра. Опера порадует красотой вокальных ансамблей.

20 февраля — время шекспировских страстей! О, это же «Макбет» (16+)! Ведьмы, коварные замыслы и кровавые убийства, путь на трон по головам и рекам крови… Мрачная история вернётся на Приморскую сцену после продолжительного перерыва. Её герои — самая злодейская пара в истории оперы.

23 февраля на Приморской сцене Мариинского театра будет исполнен «Реквием» (12+), это произведение ещё называют «оперой в церковных одеждах».

1 марта в концертном исполнении прозвучит опера «Трубадур» (16+) — музыкальный триллер с эффектной и яркой музыкой, требующей большого мастерства и огненного темперамента от певцов. Отметим, что ранее «Трубадур» звучал во Владивостоке лишь однажды — в 2022 году.

5 марта в Большом зале прозвучит «Аида» (12+) — нежная и печальная история любви рабыни и грозного властителя. Она была написана Верди к завершению строительства Суэцкого канала и стала первой национальной египетской оперой.

Завершится «Верди Марафон» 7 марта концертом «Гала-Верди» (12+). Грандиозная программа вечера включит музыкальные номера из разных опер композитора, ранее не звучавших на Приморской сцене.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой спектакль Приморской сцены Мариинского театра может войти в золотой фонд российского театра.

Высочайшей пробы: спектакли театров Приморья — в золотом фонде российского искусства
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#Новости#Культура#Владивосток#Опера#Приморский край
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