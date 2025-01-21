Демоны убийства и шлюха с золотым сердцем: страсти будут кипеть во Владивостоке

20 февраля — время шекспировских страстей! О, это же «Макбет» (16+)! Ведьмы, коварные замыслы и кровавые убийства, путь на трон по головам и рекам крови… Мрачная история вернётся на Приморскую сцену после продолжительного перерыва. Её герои — самая злодейская пара в истории оперы.