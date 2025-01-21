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Posted 21 января, 03:51

Published 21 января, 03:51

Modified 21 января, 03:53

Updated 21 января, 03:53

Двойни одна за другой рождаются в Приморском крае

Двойни поперли как на дрожжах в Приморском крае

21 января 2025, 03:51
Фото: 1MI.

Двойни одна за другой рождаются в Приморском крае

Сюжет
Дети
Двойняшки — одна пара за другой — появлялись на свет в Приморском перинатальном центре на этой неделе. Шесть двоен родилось — чем не рекорд?! Десять мальчиков и две девчушки — сколько счастья в семьи привалило!

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: шесть двоен родилось в период с 13 по 19 января в краевом перинатальном центре. Всего же за это время на свет появилось 90 малышей — 54 мальчика и 36 девочек. Рекорды по весу — самый большой и самый маленький — показали пацаны: 4500 граммов и 1400 граммов при рождении.

13 января первая двойня появилась у молодой семьи из Владивостока. Два мальчика! Затем эстафетную палочку перехватила семья из Артёма — снова пара пацанов. Третьи мальчишки-двойняшки стали первыми детьми в семье из села Вольно-Надеждинское. Малыши родились 15 января.

16 января родились сразу три пары двойняшек: две девочки в семье из Находки, пары мальчиков — в семьях из села Веденка и из Большого Камня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто ждёт двойнят дома.

Вот так счастье привалило: двойни во Владивостоке рождаются одна за другой
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#Новости#Дети#Здравоохранение#Владивосток#Приморский край
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