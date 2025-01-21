Двойни поперли как на дрожжах в Приморском крае

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: шесть двоен родилось в период с 13 по 19 января в краевом перинатальном центре. Всего же за это время на свет появилось 90 малышей — 54 мальчика и 36 девочек. Рекорды по весу — самый большой и самый маленький — показали пацаны: 4500 граммов и 1400 граммов при рождении.