Двойни поперли как на дрожжах в Приморском крае

Posted 21 января, 03:51
Published 21 января, 03:51
Modified 21 января, 03:53
Updated 21 января, 03:53
В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: шесть двоен родилось в период с 13 по 19 января в краевом перинатальном центре. Всего же за это время на свет появилось 90 малышей — 54 мальчика и 36 девочек. Рекорды по весу — самый большой и самый маленький — показали пацаны: 4500 граммов и 1400 граммов при рождении.
13 января первая двойня появилась у молодой семьи из Владивостока. Два мальчика! Затем эстафетную палочку перехватила семья из Артёма — снова пара пацанов. Третьи мальчишки-двойняшки стали первыми детьми в семье из села Вольно-Надеждинское. Малыши родились 15 января.
16 января родились сразу три пары двойняшек: две девочки в семье из Находки, пары мальчиков — в семьях из села Веденка и из Большого Камня.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто ждёт двойнят дома.