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Posted 20 января, 23:58

Published 20 января, 23:58

Modified 21 января, 00:01

Updated 21 января, 00:01

Затор на дороге образовался после ДТП с большегрузом во Владивостоке

Фура «встряла» посреди улицы: авария поставила «колом» Владивосток — видео

20 января 2025, 23:58
Фото: vostokmedia.com.

Затор на дороге образовался после ДТП с большегрузом во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Беспросветная пробка и мучения — печальный «набор» тех, кто едет сейчас в районе Луговой. Именно там приморцы оказались в ловушке после ДТП.

На Луговой наблюдается жуткий затор, сообщают в новых медиа. Судя по всему, причиной столпотворения является дорожное происшествие с участием фуры. На кадрах видно, что легковой автомобиль расположился впереди, а в его бок впечатался большегруз.

При каких обстоятельствах произошел инцидент? — Остается только догадываться. Не исключено, что «малыш» решил перестроиться перед носом грузовика, но маневр не удался.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП с участием пассажирского автобуса перегородило проезжую часть в Артеме.

Авария с участием пассажирского автобуса перекрыла дорогу в Приморье
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#Новости#Видео#Владивосток#Фура#Приморский край#ДТП#Артем#Происшествия#Легковой автомобиль#Луговая#Дорожное происшествие
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