Фура «встряла» посреди улицы: авария поставила «колом» Владивосток — видео

Posted 20 января, 23:58
Published 20 января, 23:58
Modified 21 января, 00:01
Updated 21 января, 00:01
На Луговой наблюдается жуткий затор, сообщают в новых медиа. Судя по всему, причиной столпотворения является дорожное происшествие с участием фуры. На кадрах видно, что легковой автомобиль расположился впереди, а в его бок впечатался большегруз.
При каких обстоятельствах произошел инцидент? — Остается только догадываться. Не исключено, что «малыш» решил перестроиться перед носом грузовика, но маневр не удался.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП с участием пассажирского автобуса перегородило проезжую часть в Артеме.