Где царят морозы ниже -30°C во время оттепели в Приморье — фото

Posted 21 января, 01:55
Published 21 января, 01:55
Modified 21 января, 01:57
Updated 21 января, 01:57
В Дальнереченском районе, судя по синоптической обстановке, местные жители не почувствовали весенней оттепели, которая властвует в регионе на протяжении нескольких дней. Например, в Ракитном столбики термометров опускаются ниже -30 градусов по Цельсию. А ведь в некоторых уголках, даже на севере, живая природа активно пробуждается под гнетом аномального потепления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда метель нанесет массивный удар по Приморскому краю. Снежному «апокалипсису» компанию составит сильный ветер.