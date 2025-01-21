Где царят морозы ниже -30°C во время оттепели в Приморье — фото

В Дальнереченском районе, судя по синоптической обстановке, местные жители не почувствовали весенней оттепели, которая властвует в регионе на протяжении нескольких дней. Например, в Ракитном столбики термометров опускаются ниже -30 градусов по Цельсию. А ведь в некоторых уголках, даже на севере, живая природа активно пробуждается под гнетом аномального потепления.