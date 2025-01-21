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Posted 21 января, 01:55

Published 21 января, 01:55

Modified 21 января, 01:57

Updated 21 января, 01:57

Аномальное потепление проходит мимо Дальнереченского района в Приморском крае

Где царят морозы ниже -30°C во время оттепели в Приморье — фото

21 января 2025, 01:55
Фото: vostokmedia.com.

Аномальное потепление проходит мимо Дальнереченского района в Приморском крае

Сюжет
Сильный ветер
Необычайно жаркая погода изумила многих жителей Приморского края. Даже представители живой природы «запутались в календаре». Однако есть село, которое не ощутило аномальной жары, ведь там люди спасаются от трескучих морозов.

В Дальнереченском районе, судя по синоптической обстановке, местные жители не почувствовали весенней оттепели, которая властвует в регионе на протяжении нескольких дней. Например, в Ракитном столбики термометров опускаются ниже -30 градусов по Цельсию. А ведь в некоторых уголках, даже на севере, живая природа активно пробуждается под гнетом аномального потепления.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда метель нанесет массивный удар по Приморскому краю. Снежному «апокалипсису» компанию составит сильный ветер.

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