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Posted 20 января, 23:20

Published 20 января, 23:20

Modified 20 января, 23:22

Updated 20 января, 23:22

Январская оттепель сохраняется в Приморском крае

И снова около нуля: погода в Приморье не прекращает фокусничать

20 января 2025, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Январская оттепель сохраняется в Приморском крае

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Погода
Погода в Приморском крае продолжает вести себя, как фокусник, вынимающий из шляпы то кролика, то голубя, то кусок каната. Январская оттепель продолжается, но, как говорят синоптики, это ненадолго.

По сообщениям Примгидромета, сегодня днём антициклон над краем сменится циклоном. Ветер станет северным, умеренным, на побережье — сильным. Осадков не ожидается, а вот перепады ночных-дневных температур весьма ощутимые: в центральных районах от -30°C ночью до +1°C днём.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с северного сменится на юго-восточный, сильный. Температура воздуха ночью -11°C, днём до нуля.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обманывает растения в Приморье аномально теплая погода.

Невероятное зрелище: природа удивила жителей Приморья после аномального потепления
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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