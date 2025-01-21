И снова около нуля: погода в Приморье не прекращает фокусничать

Posted 20 января, 23:20
Published 20 января, 23:20
Modified 20 января, 23:22
Updated 20 января, 23:22
По сообщениям Примгидромета, сегодня днём антициклон над краем сменится циклоном. Ветер станет северным, умеренным, на побережье — сильным. Осадков не ожидается, а вот перепады ночных-дневных температур весьма ощутимые: в центральных районах от -30°C ночью до +1°C днём.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с северного сменится на юго-восточный, сильный. Температура воздуха ночью -11°C, днём до нуля.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обманывает растения в Приморье аномально теплая погода.