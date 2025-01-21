И снова около нуля: погода в Приморье не прекращает фокусничать

Январская оттепель сохраняется в Приморском крае

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Погода в Приморском крае продолжает вести себя, как фокусник, вынимающий из шляпы то кролика, то голубя, то кусок каната. Январская оттепель продолжается, но, как говорят синоптики, это ненадолго.

По сообщениям Примгидромета, сегодня днём антициклон над краем сменится циклоном. Ветер станет северным, умеренным, на побережье — сильным. Осадков не ожидается, а вот перепады ночных-дневных температур весьма ощутимые: в центральных районах от -30°C ночью до +1°C днём. Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с северного сменится на юго-восточный, сильный. Температура воздуха ночью -11°C, днём до нуля. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обманывает растения в Приморье аномально теплая погода. Невероятное зрелище: природа удивила жителей Приморья после аномального потепления Узнать подробнее